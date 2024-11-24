AKOM'dan uyarı: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:36

Güncelleme: 24.11.2024 - 10:36

Sıcaklıklar yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak, mevsim normalleri altına inecek. Peki, İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İSTANBUL'A KAR YAĞIYOR MU?

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal'da mevsimin ilk karı yağmaya başladı. İstanbul'un yüksek kesimleri ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini giderek artırıyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR!

Cumartesi akşam saatleri ile pazar sabahı arasında ise İstanbul’un kuzey ve yüksek bölgelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile) karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

"Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."