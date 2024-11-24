Kars'ta deprem mi oldu? 24 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 24.11.2024 - 09:03

Güncelleme: 24.11.2024 - 09:03

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...

KARS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04.47 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

24 KASIM 2024 SON DEPREMLER

07:52:37 -.- 1.5 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)

07:07:45 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

05:58:46 -.- 2.4 -.- DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)

05:14:41 -.- 2.0 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)

05:04:35 -.- 1.0 -.- AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY)

04:56:00 -.- 1.7 -.- YARKAYA-SARIKAMIS (KARS)

04:55:10 -.- 2.0 -.- DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)

04:47:57 -.- 3.9 4.1 KULOGLU-KAGIZMAN (KARS)

03:52:23 -.- 1.1 -.- GUNEYCAYIRI-(ELAZIG)

03:09:57 -.- 1.6 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)

02:38:57 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)

02:34:55 -.- 1.4 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS)

02:06:25 -.- 1.4 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)

02:06:17 -.- 2.6 -.- MAZLUMOGLU-LADIK (SAMSUN)

01:22:38 -.- 2.6 -.- KORULU-CATAK (VAN)

01:08:30 -.- 1.3 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

00:58:47 -.- 1.6 -.- INKOY-GEVAS (VAN)