Kars'ta deprem mi oldu? 24 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Kasım 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son depremler! Deprem mi oldu? 24 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...
KARS'TA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04.47 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
24 KASIM 2024 SON DEPREMLER
07:52:37 -.- 1.5 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)
07:07:45 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
05:58:46 -.- 2.4 -.- DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
05:14:41 -.- 2.0 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
05:04:35 -.- 1.0 -.- AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY)
04:56:00 -.- 1.7 -.- YARKAYA-SARIKAMIS (KARS)
04:55:10 -.- 2.0 -.- DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
04:47:57 -.- 3.9 4.1 KULOGLU-KAGIZMAN (KARS)
03:52:23 -.- 1.1 -.- GUNEYCAYIRI-(ELAZIG)
03:09:57 -.- 1.6 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
02:38:57 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
02:34:55 -.- 1.4 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS)
02:06:25 -.- 1.4 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)
02:06:17 -.- 2.6 -.- MAZLUMOGLU-LADIK (SAMSUN)
01:22:38 -.- 2.6 -.- KORULU-CATAK (VAN)
01:08:30 -.- 1.3 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
00:58:47 -.- 1.6 -.- INKOY-GEVAS (VAN)
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