AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan Kadir Mısıroğlu mesajı: 'Bize tarihi ve hakikatleri öğrenmeyi sevdiren adam'
AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Atatürk ve Cumhuriyet’e yönelik hakaretleri ile bilinen Kadir Mısıroğlu’nu ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. AKP’li vekil, mesajında, “Bize tarihi ve hakikatleri öğrenmeyi sevdiren adam” dedi.
AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Atatürk düşmanlığı ile sık sık gündeme gelen ve kamuoyunda ‘fesli meczup’ olarak bilinen Kadir Mısırlıoğlu’nu ölüm dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
“BİZE TARİHİ SEVDİREN ADAM”
AKP'li vekil anma mesajında şu ifadelere yer verdi:
- Bize tarihi ve hakikatleri öğrenmeyi sevdiren adam; Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun. Ferasetinle gerçekleri 20-30 yıl önce görmene, zekânla Milleti uyarmana tahammül edemeyen zavallılar, “fesli deli” diye aşağılamaya çalıştılar. Yukarı çıkamayan çukurlara bir şey demiyoruz.
“ATATÜRK DÜŞMANI"
AKP'li vekile tepki gösteren CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, “Kurtuluş savaşının kazanılmasından büyük üzüntü duyan, “keşke Yunan galip gelseydi” diyen bir Atatürk düşmanının ferasetine inanan ve güvenenlerin ülkemizi ne hale getirdiği ortadadır. Bugün bu zatı anma gereği duyan kişinin, hocasının kim olduğunu söylemesine gerek bile yoktur” ifadelerini kullandı.
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