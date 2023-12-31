AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uysal kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
AKP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uysal'ın kısa bir süre önce fıtık ameliyatı olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.
Kısa bir süre önce Atatürk Şehir Hastanesi'nde fıtık ameliyatı olan ve tedavisi evinde devam eden Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Acımız büyük...— Yücel Yılmaz (@yucelyilmazyy) December 31, 2023
AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.
Başımız sağ olsun. Ruhu şad,… pic.twitter.com/3vLBlDJ8KL
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
AKP Sözcüsü Ömer Çelik de resmi sosyal medya hesabı üzerinden Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesine yönelik taziye mesajı paylaştı.
Acımız çok büyük…— Ömer Çelik (@omerrcelik) December 31, 2023
Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal'ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle kaybettik...
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun…
Değerli ailesinin ve teşkilatlarımızın başı sağolsun. @AKGenclikGM @erkankandemir… pic.twitter.com/TneIZ5yYHg
Ömer Çelik, "Acımız çok büyük… Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal'ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle kaybettik... Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun… Değerli ailesinin ve teşkilatlarımızın başı sağolsun" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'DAN DA BAŞSAĞLIĞI MESAJI
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "AK Parti’mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal’ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
AK Parti’mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal’ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2023
Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.
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