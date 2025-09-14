AKP daha ikinci gününde ‘erteledi’: Yine grev ‘yasakladılar’

TSE’de Öz Büro-İş Sendikası ile kurum arasında aylardır süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Kurumdaki bin 325 işçi 12 Eylül’de greve başladı. Ancak ikinci günde “erteleme” geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSE ve bağlı işyerlerinde Öz Büro-İş Sendikası tarafından alınmış grev kararını “genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte” olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle erteledi.

YASAK ANLAMINA GELİYOR

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’na göre, erteleme süresi dün itibariyle başladı. Erteleme kararının yürürlüğe girmesiyle arabulucu, uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her türlü çabayı gösterecek. Erteleme süresi içerisinde taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı özel hakeme de götürebilecek. Ancak erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu’nca çözülecek. Aksi halde işçi sendikasının yetkisi düşecek. Buna göre grev erteleme kararı alınmasının ardından aynı işyerinde bu sözleşme için yeniden greve çıkılamıyor. Ya anlaşma sağlanacak ya da süreç hakeme taşınacak. Hakemin vereceği karar da kesin nitelik taşıyor. Ayrıca anlaşma sağlanamazsa yetkisi düşeceği için sendika süreci hakeme götürmek zorunda.

23 GREV ‘ERTELENDİ’

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik’in yaptığı çalışmaya göre AKP döneminde toplam 23 grev “ertelendi.” TSE’deki bin 325 işçi de eklendiğinde şimdiye kadar yaklaşık 202 bin işçinin grevi aslında “erteleme” adı altında “yasaklanmış” oldu. Grevlerin büyük bir bölümü “milli güvenlik” gerekçesiyle ertelendi.