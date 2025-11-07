AKP’de seçmen kaybı endişesi, MHP’de hiyerarşik sessizlik: Açılım Komisyonu’nda ‘İmralı’ krizi

Açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan araştırma komisyonunun dün planlanan kritik toplantısında komisyon üyelerinin İmralı’ya gidip gitmeyeceğine ilişkin oylama yapılacağı iddia ediliyordu. Söz konusu toplantı, “teknik nedenler” gerekçe gösterilerek son anda gelecek haftaya ertelendi. Ancak kulis bilgilerine göre, ertelemenin asıl nedeni teknik gerekçeler değil; Cumhur İttifakı içinde büyüyen rahatsızlık ve “siyasi risk” tartışmaları...

AKP’DE SEÇMEN KAYBI ENDİŞESİ: ‘BU ZİYARET SÜRECİ OLUMSUZ ETKİLER’

AKP’li bazı komisyon üyelerinin, İmralı’ya ziyaret fikrine “süreci olumsuz etkiler” gerekçesiyle karşı çıktığı öğrenildi. Bu isimlerin parti yönetimine, “Toplumda doğru zemini bulmadan böyle bir adımın iktidar açısından maliyeti ağır olabilir” şeklinde uyarılar yaptığı belirtiliyor. Özellikle son dönemde oy geçişkenliğinin arttığına dikkat çeken bazı AKP yöneticileri, kapalı toplantılarda “Böyle bir ziyaret, milliyetçi seçmende kırılma yaratabilir” değerlendirmesinde bulundu. Partide, ekonomik sıkıntıların etkilediği seçmen davranışının daha da hassaslaştığı ve İmralı gündeminin “siyasi maliyetinin yüksek” olduğu görüşü ağır basıyor. Bu nedenlerle AKP Grup Yönetimi’nin komisyona “Daha temkinli ilerleyin, acele etmeyin” mesajı verdiği kulislerde konuşuluyor.

MHP’DE HİYERARŞİK SESSİZLİK: İTİRAZ EDEN VAR AMA SES ÇIKARMIYORLAR

MHP cephesinde ise itirazlar daha sert ancak daha sessiz. Parti içinde İmralı’ya ziyaret fikrine kategorik olarak karşı olan çok sayıda isim bulunuyor. Fakat parti hiyerarşisi gereği bu tepkinin kamuoyuna açık biçimde dile getirilmediği, eleştirilerin üst yönetimle kapalı kanallar üzerinden paylaşıldığı ifade ediliyor. Bir MHP’li kaynak, “Herkes rahatsız ama kimse çıkıp yüksek sesle konuşmaz” sözleriyle durumu özetledi. Kulislerde ayrıca, eğer İmralı’ya bir ziyaret gerçekleşirse MHP adına sürece katılacak ismin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız olacağı dillendiriliyor.

BAHÇELİ’YE RAĞMEN KARŞI SESLER VAR

Komisyonda görev yapan bazı MHP’li üyelerin de daha toplantı yapılmadan “İmralı gündeme bile alınamaz” diyerek tepki gösterdiği bilgisi kulislerde dolaşıyor. Ancak bu çıkışlar, parti içi dengeler gözetilerek dışarıya yansıtılmıyor. Hem AKP hem de MHP’den yükselen bu itirazlar üzerine, toplantıdan hemen önce komisyon başkanlığına “Bugün oylamaya gidilmemeli” mesajının iletildiği öğrenildi. İttifak içindeki tansiyonun düşmesi için zaman kazanılmak istendiği belirtiliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELİRSİZ

Şimdi gözler gelecek hafta yapılması planlanan toplantıya çevrildi. Ancak kulislerde, Cumhur İttifakı içindeki itirazlar giderilmeden oylamaya gidilmesinin zor olduğu konuşuluyor. Bazı komisyon üyeleri, “Haftaya da benzer bir erteleme yaşanabilir” görüşünde... İmralı meselesi henüz resmen görüşülmeden ittifak içinde bu kadar gerginlik yaratmışken, sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin belirsizlik daha da artmış durumda.