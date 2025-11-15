AKP'den tepki çeken atama: HSK adayı İsmail Ergüneş ilçe başkanı oldu

AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığına İsmail Ergüneş atandı.

İsmail Ergüneş iki hafta önce HSK üyesi adayı olarak TBMM genel kurulunda oylamaya girmişti ancak seçilememişti.

Ergüneş daha önce de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

"İDDET SÜRESİNE BİLE İHTİYAÇ DUYMUYORLAR"

Atamaya tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Emin Ekmen, şöyle yazdı:

"Ak Parti üyesi arkadaşlar Anayasa Mahkemesi Üyesi seçildiğinde bu eleştirilmişti. Sonra rutine döndü bu geçişlilikler.

Bu gün İstanbul Gaziosmanpaşa ilçe Başkanlığı’na atanan Sayın İsmail Ergüneş iki hafta önce Hakim Savcılar Kurulu üyesi adayı olarak TBMM genel kurulunda oylamaya girmişti.

Böyle bir atama için bir iddet süresine bile ihtiyaç duymuyorlar.

Bu geçişliliklerin bu kadar kolay ve hızlı olması Ak Parti’de kimse tarafından yadırganmıyor mu gerçekten?"