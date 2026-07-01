AKP'den vatandaşlara ‘çat kapı ziyaret’ planlaması: Ayda en az 5 hane, 2 istifa eden üye, 2 esnaf ziyaret edilecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, hafta sonu Sapanca’da gerçekleştirilen ve Erdoğan’ın kapanışta yaptığı konuşmada, "Yorulan varsa buyursun kenara gelin dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi sokağı asla boş bırakmayacağız” ifadelerini kullandığı 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın ardından vekillere, “Milletvekilleri Yıllık Çalışma Programı” gönderdi.

Büyükgümüş yazıda şunları kaydetti:

“Sayın Milletvekilim, AK Parti'miz kurulduğu günden bugüne kadar Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatçılık anlayışından sadır çalışma düzeni ve disiplini ile sayısız seçim başarısı elde etmiş ve halkımızın teveccühüne mazhar olmuştur. Bu başarılarda teşkilatımızın ve milletvekillerimizin sahaya hâkimiyeti büyük etken olmuştur. Bu nedenle, öncelikle her bir milletvekilimize sahada yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederken, milletvekillerimizin çalışmalarının daha etkin olması ve tesirinin kuvvetlenmesi amacıyla bir dizi çalışma programı önerisi hazırladık. Teşkilatlarımızdan, sahadan gelen istek, talep ve beklentiler doğrultusunda hazırladığımız 'Milletvekili Yıllık Çalışma Programı Önerisi' adını verdiğimiz işbu çalışmayı, sahadaki çalışmalarımızın tesirini artırması temennisiyle sizlerle paylaşıyoruz. TBMM'nin bu yasama dönemindeki çalışmalarının sonuna yaklaştığımız bugünlerde, yapacağınız saha çalışmalarında her birinize başarılar diler, hazırladığımız ve ekte sunduğumuz Milletvekili Yıllık Çalışma Programı Önerisi'nin işlerinize kolaylık ve çalışmalarınıza güç katmasını temenni ederiz.”

Vekiller için hazırlanan “Yıllık Çalışma Programı Takibi”nde ayda bir ilçe, mahalle, köy ziyareti; 5 hane ziyareti, istifa etmiş 2 üye ziyareti, 2 vefa ziyareti, 2 esnaf ziyareti, ayda bir kez parti binasında vatandaşlarla bir araya gelme; ayda 2 kez sivil toplum kuruluşları ile şehit aileleri ve gazilere ziyaret, yılda bir kez basın kuruluşunu ziyaret ve bir basın toplantısı, yılda bir kez bir kadın ve bir gençlik buluşmasına katılınması yer aldı.

Yazıda, “Milletvekillerimizin illere gerçekleştireceği ziyaretler ve katılacakları etkinlikler, teşkilatlarımızın koordineli çalışmasını sağlamak ve vatandaşlarımızla doğrudan temas kurmak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, her milletvekilimizin programı, il başkanlığı adına görevlendirilen bir program sorumlusu tarafından koordineli bir şekilde planlanmalı; davetler, toplantılar, düğün ve taziye merasimleri ile saha çalışmaları titizlikle takip edilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

YAPILMASI İSTENEN ÇALIŞMALAR

Milletvekillerinin illerdeki faaliyetlerini sistemli ve etkin bir şekilde yürütmelerine yönelik önerilere yer verilen yazıda AKP'li vekillerden şu çalışmaları yapmaları istendi:

İlçe Ziyaretleri ve İlçe Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılım: Milletvekillerimizin belirli aralıklarla gerçekleştirecekleri ilçe ziyaretleri; görüş, öneri ve ihtiyaçların yerinde değerlendirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu ziyaretlerin, öncelikle ilçe teşkilatımızda yönetim kurulu ile bir araya gelinerek başlatılması, teşkilat mensuplarımızın motivasyonunu artırmak, istişare ve iletişimi güçlendirmek bakımından son derece faydalı olacaktır. Milletvekillerimizin her ay en az bir ilçe ziyareti gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.

Mahalle, Köy ve Hane Ziyaretleri: Milletvekillerimizin ilçe programları kapsamında, ilçe başkanının yönlendirmesiyle mahalle veya köy ziyaretleri gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu ziyaretler sırasında aşağıdaki hususlara özen gösterilmesi tavsiye edilir:

Mahalle başkanı veya köy temsilcileriyle bir araya gelinerek istişare toplantıları yapılmalıdır. Mahalle veya köy muhtarları ziyaret edilmelidir. Bölgede faaliyet gösteren esnaflar ziyaret edilerek sorun ve talepleri dinlenmelidir. Şehit yakınları, gaziler, hasta ve yaşlı vatandaşlar ile kanaat önderleri evlerinde ziyaret edilmelidir. Mahalle başkanı veya köy temsilcisinin önerisi doğrultusunda üye ziyaretleri gerçekleştirilmelidir. Mahalle başkanı veya köy temsilcisinin yönlendirmesiyle, partiden istifa eden üyelerle görüşülmeli ve partiden istifa eden üyelerin gerekçeleri dinlenmelidir. Uygun koşullar oluştuğunda, “çat kapı” ziyaretlerle vatandaşlarla samimi temaslar kurulmalıdır. Milletvekillerimizin her ay en az bir mahalle veya köy ziyareti gerçekleştirmeleri, saha çalışmalarının etkinliği açısından önemle tavsiye edilmektedir.

Üye Ziyaretleri ve İstifa Eden Üyelere Ziyaretler: Üyelerimizin parti aidiyetinin güçlendirilmesi, teşkilat çalışmalarına katılımlarının artırılması ve toplumsal nabzın yerinde tutulması açısından düzenli aralıklarla ziyaret edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, milletvekillerimizin her ay en az beş üyemizi evinde veya işyerinde ziyaret etmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca mahalle ve köy çalışmaları sırasında üyeliğini sonlandıran vatandaşlarımızla da bir araya gelinmesi, onların görüş ve önerilerinin dinlenmesi açısından faydalı olacaktır.

Vefa Ziyaretleri: İlimizde ikamet eden, geçmiş dönemlerde partimize emek vermiş il başkanlarımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin ziyaret edilmesi, partimizin köklü geçmişiyle gönül bağımızı güçlendirmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, her ay en az iki dava arkadaşımızın evinde veya işyerinde ziyaret edilmesi tavsiye edilir. Ayrıca, fırsat bulundukça partimizde görev almamış olsa dahi, diğer partilerden olup da kamuya mal olmuş, yaşlı veya tedavi görmekte olan siyaset büyüklerimizin de nezaket ziyaretleriyle hatırlanması faydalı olacaktır.

Parti Binamızda Vatandaşlarla Bir Araya Gelme: İl Başkanlığımızın koordinesiyle, ayda bir defa parti binamızda milletvekillerimiz ile hemşehrilerimizin bir araya gelmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda İl Başkanlığımız, hafta sonları belirli saat aralıklarında “Vatandaş Buluşması” adı altında bu görüşmeleri gerçekleştirebilir. Milletvekillerimizin, vatandaşlarımızla doğrudan temas kurmalarını sağlayacak bu buluşmalar; talep, öneri ve beklentilerin yerinde dinlenmesi açısından son derece kıymetlidir. Tüm milletvekillerimizin haftalık dönüşümlü nöbet usulü ile bu buluşmalara katılım sağlaması tavsiye edilmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşları, Şehit Aileleri ve Gazi Ziyaretleri: Milletvekillerimizin, ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarını (mümkünse yönetim kurullarıyla birlikte), kanaat önderlerini, vakıfları ve dernekleri düzenli aralıklarla ziyaret etmeleri önem arz etmektedir. Bu ziyaretlerin ayda en az iki kez gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Muhtarlar Derneği ile yapılacak ziyaretler de ayrı bir önem taşımaktadır. İl Başkanlığımızın koordinasyonunda, yılda en az bir kez muhtarlarımızla kahvaltı ve benzeri etkinliklerde bir araya gelinmesi önerilmektedir. Bunun yanı sıra, milletvekillerimizin her ay en az iki şehit yakınını veya gazimizi kendi evlerinde ziyaret ederek hem aileleriyle bir araya gelmeleri hem de hassasiyetlerini paylaşmaları tavsiye edilmektedir.

Esnaf Ziyaretleri: Milletvekillerimizin, il teşkilatımızın belirleyeceği cadde ve sokaklarda bulunan esnaflarımızı ziyaret etmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, belirli bir cadde veya belirli bir meslek grubuna mensup esnaflarımızla kahvaltı ve benzeri programlar çerçevesinde bir araya gelinmesi de tavsiye edilmektedir. İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu semt pazarlarının ziyaret edilmesi de değerli bir çalışma olarak görülmektedir. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgelerimizde faaliyet gösteren fabrikaların ziyaret edilmesi önem arz etmektedir. Bu ziyaretlerde yalnızca işverenlerle değil, yemek saatlerinde işçilerimizle de bir araya gelinmesi büyük önem taşımaktadır. Milletvekillerimizin, bu dört ziyaret türünden ayda en az ikisini gerçekleştirmesi önerilmektedir.

Basın ve Medya Kuruluşları Ziyaretleri: İlimizde faaliyet gösteren basılı, görsel ve dijital medya kuruluşları ile basın mensupları, milletvekillerimiz tarafından yılda en az bir kez ziyaret edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, il başkanımızın koordinasyonunda, ilin gündem ve sorunlarının istişare edildiği basın mensuplarıyla kahvaltı veya yemek programları düzenlenmelidir. Bu programlara il başkanımız, milletvekillerimiz ve varsa il belediye başkanımız katılmalıdır. Tüm basın mensupları davet edilerek, bu tür buluşmaların yılda en az bir kez gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Kadın ve Gençlik Buluşmaları: Kadın ve Gençlik Kollarımızın koordinasyonuyla, kişi sayısı veya mekân sınırlaması gözetmeksizin, yılda en az bir kez kadın ve gençlik buluşmalarının düzenlenmesi önerilmektedir. Ayrıca, eğitim-öğretim döneminde ÜNİAK ile iş birliği içerisinde, yılda en az bir defa fakülte veya öğrenci yurdunun ziyaret edilmesi faydalı olacaktır.

Danışma Meclislerine Katılım: Danışma meclisleri, il teşkilatının ve ilçelerimizin gündemini yakından takip etmek, vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini yerinde değerlendirmek ve teşkilat ile milletvekilleri arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurmak açısından vazgeçilmez bir platformdur. Milletvekillerimizin, her yıl ilimizin tüm ilçelerinde en az bir kez danışma meclisi toplantılarına katılım göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, her ay düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantılarına azami özenle iştirak edilmesi, ilçelerden gelen bilgilerin bütüncül bir şekilde değerlendirilmesine ve koordinasyonun sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.