AKP Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi silahlı saldırıya uğradı
AKP Eskişehir İl Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Biçerer, kendi işlettiği kafede silahlı saldırıya uğradı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Biçerer’in hastanede tedavisi devam ettiği bildirildi.
Dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesinde bir kafede meydana gelen olayda, kendi işlettiği kafede bulunan Şahin Biçerer ile hesabı ödemek istemeyen müşteri arasında tartışma çıktı.
Şahıs, tartışma sonucu silahla Biçerer’i bacağından vurdu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Hafif şekilde yaralanan Biçerer, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Biçerer’in hastanede tedavisi devam ettiği bildirildi.
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