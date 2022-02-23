AKP Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi silahlı saldırıya uğradı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 23:33

Dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesinde bir kafede meydana gelen olayda, kendi işlettiği kafede bulunan Şahin Biçerer ile hesabı ödemek istemeyen müşteri arasında tartışma çıktı.

Şahıs, tartışma sonucu silahla Biçerer’i bacağından vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif şekilde yaralanan Biçerer, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Biçerer’in hastanede tedavisi devam ettiği bildirildi.