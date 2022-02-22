Muğla Ula’da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla’nın Ula ilçesinde Denizlili oldukları öğrenilen akrabaların arasında çıkan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Akyaka Mahallesi’nde bir restoranın önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 20 BH 434 plakalı otomobili ile Akyaka’daki bir restoranın önüne gelen B.H. (39) iddiaya göre aralarında husumet bulunan Özcan Emreoğlu (43) ile A.E.’ye (41) 10 el ateş etti. Açılan ateşle birlikte Özcan Emreoğlu, A.E. ve kurşunların isabet ettiği restoran çalışanı Z.Ç.(52) yaralandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, göğüs bölgesinden yaralanan Özcan Emreoğlu’nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Silahlı saldırının şüphelisi B.H.’nin olay yerinden otomobili ile kaçtığını tespit eden jandarma ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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