AKP, Eyüpsultan Belediye Başkanvekili seçimine itiraz edilecek

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanvekilliği seçiminin 3. turunda Cumhur İttifakı'nın adayına 14 Cumhur İttifakı meclis üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesi de oy verdiğini, AKP'nin geçerli olması gereken bir oyunun geçersiz sayılıp 18 kabul edildiğini kaydederek, seçime itiraz edeceklerini bildirdi.

Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından AKP Eyüpsultan İlçe Başkanlığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla görevden alınmasının ardından seçime gidildiğini söyledi.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanvekilliği seçiminin 3. turunda Cumhur İttifakı'nın adayına 14 Cumhur İttifakı meclis üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesi de oy verdiğini, AKP'nin geçerli olması gereken bir oyunun geçersiz sayılıp 18 kabul edildiğini kaydederek, seçime itiraz edeceklerini bildirdi.

Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından AKP Eyüpsultan İlçe Başkanlığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla görevden alınmasının ardından seçime gidildiğini söyledi.