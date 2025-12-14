AKP Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz görevinden istifa etti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, AKP ilçe başkanı Osman Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğü AKP Gediz İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldığını kamuoyuyla paylaştı.

HELLALİK İSTEYEREK AYRILDI

Görev süresi boyunca bilerek ya da bilmeyerek kalbini kırdığı kişiler olmuş olabileceğini ifade eden Yılmaz, herkesten helallik istedi. Açıklamasında tüm vatandaşları sevgi, saygı ve muhabbetle selamlayan Osman Yılmaz, "Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.