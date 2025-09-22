AKP Genel Başkan Yardımcısı'ndan 'Bayrampaşa' çıkışı: 'Adil bir seçim olmadı'

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Karabük’e gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, AKP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Öğütken, muhalefeti eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Muhalefet verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. Birbirlerini ihbar ediyorlar, kavga ediyorlar, rüşvet ve para paylaşımı üzerinden rezilliklerini görüyoruz. Ardından da dönüp bunu AK Parti’ye fatura etmeye çalışıyorlar. Kendi içinizde düzeninizi sağlayın, memlekete faydalı bir muhalefet yapın. Böyle atıp tutmayla bu iş olmaz.”

"ADİL BİR SEÇİM OLMADI"

Bayrampaşa’da yapılan belediye başkan vekili seçiminde, AKP adayı İbrahim Akın ile CHP adayı İbrahim Kahraman arasında kura çekildiğini hatırlatan Öğütken, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bayrampaşa’da maalesef istenen ortam oluşamadı. AK Parti’nin oylarında bir harf eksik ya da isim yanlış yazımı gibi nedenlerle geçersiz sayılan oylar oldu. İlkinde 19 oyla AK Parti adayı kazanmıştı, ardından iptal edildi. Bu durumun hukuka taşınacağını düşünüyoruz çünkü adil bir seçim olmadı.”