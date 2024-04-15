AKP gitti 'Türkiye Cumhuriyeti' tabelası geldi

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, seçim sürecinde verdiği 'Türkiye Cumhuriyeti' yazılı belediye tabelası asma sözünü bugün yerine getirdi. Okur, "Soma Belediyesi'nde bir dönem kapanmış yeni bir dönem başlamıştır. Bugün itibarıyla siyaset bitmiş, hizmet dönemi başlamıştır. Tüm Somalıların bunu bu şekilde bilmesini istiyorum" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 16:09
AKP gitti 'Türkiye Cumhuriyeti' tabelası geldi
Abone Ol google-news

Manisa’da AKP'den CHP'ye geçen Soma Belediyesi'ne "Türkiye Cumhuriyeti" tabelası asıldı.

CHP'den başkanı seçilen Sercan Okur, bugün belediye girişine 'Türkiye Cumhuriyeti' yazılı tabela asarak verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi. En fazla iletilen isteklerden birinin bu olduğunu vurgulayan Okur, tüm Somalıların belediye başkanı olacağını ifade etti.

"SİYASET BİTTİ, HİZMET DÖNEMİ BAŞLADI"

Sercan Okur şunları söyledi:

"Seçim öncesi dönemde ve seçildikten sonra Belediyemizde ve şahsıma en fazla iletilen isteklerden birisiydi. Evet belediye binamızın en üst katında 'T.C. Soma Belediyesi' yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti ibaremiz var, ancak bu ibarenin girişte herkes tarafından görülür bir şekilde olmasını istedik. Bu konuda bir çalışma yaptık. Bundan sonra Soma Belediyemizin girişinde 'Türkiye Cumhuriyeti Soma Belediyesi' tabelası Somalı hemşerilerimizi karşılayacak. Bu tabii ki belediye olarak milli ve manevi değerlere verdiğimiz önemi gösteriyor. Bundan sonra da toplumun her kesiminin milli ve manevi değerlerine önem veren, değer veren bir belediye olmaya devam edeceğiz. Siyaset ayrımı yapmadan, memleketçilik, hemşehricilik yapmadan herkesi kucaklamaya devam edeceğiz. Soma Belediyesi'nde bir dönem kapanmış yeni bir dönem başlamıştır. Bugün itibariyle siyaset bitmiş, hizmet dönemi başlamıştır. Tüm Somalıların bunu bu şekilde bilmesini istiyorum ve Somalı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."


Manisa haberleri Soma Belediyesi haberleri Soma haberleri Türkiye Cumhuriyeti haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yurttaşa 'sabır', AKP'li vekile 'ıstakoz': ‘Afiyet olsun Şebnem Hanım, hesap ne geldi?’

Yurttaşa 'sabır', AKP'li vekile 'ıstakoz': ‘Afiyet olsun Şebnem Hanım, hesap ne geldi?’
Günlük burç yorumları: 16 Nisan 2024 Salı Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Nisan 2024 Salı Aslan burcu yorumu
Netanyahu'dan flaş karar... İran’a yönelik 'karşı saldırı' yapılacak mı?

Netanyahu'dan flaş karar... İran’a yönelik 'karşı saldırı' yapılacak mı?
Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Boran Kuzum’un rol aldığı ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’den ilk fragman yayınlandı! Netflix yayın tarihi açıklandı!

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Boran Kuzum’un rol aldığı ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’den ilk fragman yayınlandı! Netflix yayın tarihi açıklandı!
Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı

Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı
Günlük burç yorumları: 16 Nisan 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Nisan 2024 Salı Yay burcu yorumu
Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi

Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi
Günlük burç yorumları: 16 Nisan 2024 Salı İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Nisan 2024 Salı İkizler burcu yorumu