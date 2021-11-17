AKP Grup Başkanlığı görevinin yerine eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz getirildi

17 Kasım 2021 Çarşamba, 11:53

Naci Bostancı'nın, AKP'nin Grup Başkanlığı görevi sona erdi. Bostancı'nın yerine eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçildi.

TEPKİ ÇEKEN İFADELER KULLANMIŞTI

AKP'li İsmet Yılmaz, partisinin Sivas'ta belediye başkan adayı olarak gösterilen Hilmi Blgin'e oy isterken, "İnanıyorum ki bu sizin ruzi mahşerde (mahşer günü) beraat (kurtuluş) belgeniz olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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