AKP Grup Başkanlığı görevinin yerine eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz getirildi
AKP Grup Başkanlığı görevinden Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından yapılan kapalı grup toplantısında, bu göreve eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçildi.
Naci Bostancı'nın, AKP'nin Grup Başkanlığı görevi sona erdi. Bostancı'nın yerine eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçildi.
TEPKİ ÇEKEN İFADELER KULLANMIŞTI
AKP'li İsmet Yılmaz, partisinin Sivas'ta belediye başkan adayı olarak gösterilen Hilmi Blgin'e oy isterken, "İnanıyorum ki bu sizin ruzi mahşerde (mahşer günü) beraat (kurtuluş) belgeniz olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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