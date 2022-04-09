AKP harekete geçti: Emekli ikramiyesinde 1500 TL sinyali

09 Nisan 2022 Cumartesi, 09:18

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, bakanlıkların talepleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı. İktidarın, ramazan ayı içinde yasalaşması gereken bazı düzenlemelerin oluşturulacağı torba teklifinde, emekli ikramiyesinin de olduğu öğrenildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın kulis haberine göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AKP’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Toplantılarda, bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.

Buna göre; emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa bu ramazan bayramında 1100 lira olan ikramiye tutarı, 1500 civarına yükselecek.

Tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak.