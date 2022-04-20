AKP, hekim açığını kapatmak için TUS’ta asistan kontenjanlarını artırdı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışına giden hekimler için “Giderlerse gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz” açıklamasını yaptıktan sonra tepkiler üzerine geri adım atmıştı. “U” dönüşü olarak yorumlanan açıklamasında “Gözü ve gönlü dışarı kayan kişilerin istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerini umuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

KALİTE DÜŞÜYOR

Buna karşın, son açıklanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) kadroları iktidarın hekim açığını kapatmak için asistanlara yöneldiğini ortaya koydu. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre, son dört TUS’ta ortalama 6 bin 100 kişilik kadro açıklanırken bu sefer 12 bin 294 kişilik kadro ilan edildi. Bunun üzerine, “Sistem ve fiziki şartlar bu kadar asistanı kaldırabilir mi?” sorusunu gündeme geldi. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Asistan alınıyor ama pek çok yerde eğitici sıkıntısı var. Eğitici yokken asistan alıyorlar ki zaten eğitimin kalitesinin düştüğünü söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

MAAŞ AZ, İŞ YÜKÜ ÇOK

Tercih edilmeyen alanlar olduğuna da dikkat çeken Bulut, “Birçok kontenjan boş kalır. Çünkü artık tercih edilmiyor. İnsanlar kadın doğum, beyin cerrahi gibi bazı branşları tercih etmemeye başladı. Bunlar yeni sorunlar da doğuracak” uyarısını yaptı. Uzman açığının asistanla kapatılamayacağını vurgulayan Bulut, “Adı üzerinde ‘tıpta uzmanlık öğrencileri’ bu kadrolara girecek. Yani eğitim almaya geliyorlar. Tek başlarına ameliyat yapma, hasta görme gibi yetkileri yok. Bir hoca, danışman gözetiminde çalışmaları gerekiyor. Öğretim görevlisi yokken asistan kadrolarını artırmak, bu konularda sıkıntı yaratacak” yorumunu yaptı. Ayrıca asistanların ucuz iş gücü olarak görüldüğünü de söyleyen Bulut, “Maaşları düşük. İş yükünü onlara yıkmak mantıklı değil. Asistan hekimler ucuz iş gücü değildir” ifadelerini kullandı.

YARGIYA TAŞINACAK

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Dr. Ertan Yılmaz ise dermatoloji kontenjanlarının 90’dan 338’e çıkarıldığına dikkat çekti. Açılan ilanların fakültelerden habersiz yapıldığını belirten Yılmaz, “Uzman dernekleri ilanlara çok tepki gösterdi. Tıpta Uzmanlık Kurulu, ‘Hoca başına en fazla üç öğrenci olur’ diyordu, şimdi kendi onayladıklarıyla çelişiyor. Açıklanan kadroların iptalini mahkemeye taşımayı düşünüyoruz” diye konuştu.