SES İzmir: Asistan hekimler köle değildir

06 Nisan 2022 Çarşamba, 16:27

Asistan hekimlerin angarya çalışma düzenine dikkat çeken Dr. Fatma Naime Kırlı, "Sağlıkta dönüşümle birlikte kışkırtılan sağlık talebine cevap olmaya çalışırken bir taraftan da yetersiz sayıda bulunan idari personellerin işlerini de sırtlanan, 36 saate varan nöbetlerle kimi kliniklerde ayda 15’e varan nöbet tutan, iki güne bir evlerine sadece uyumaya gidebilen gencecik hekimlerin hevesleri de hayatları da kırılıyor, karartılıyor. Uzmanlık eğitiminde yeterli eğitim alamadan köle gibi çalıştırılan asistan hekimler bu düzene itiraz ettiklerinde ise mobbinge uğrama kaygısı taşıyor. Öncelikli görevi uzmanlık eğitimi olması gereken asistan hekimler angarya ile tüketiliyor. Hekimler ya istifa ediyor, tekrar TUS çalışıp nöbeti az olan bölümlere geçmeye çalışıyor ya da hayatını yurtdışında kurmanın peşine düşüyor” dedi.

Kırlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanının sözleriyle de asistan hekimler ucuz işgücü olarak görülmektedir. Yeterli eğitim alamayan, kışkırtılmış sağlık talebiyle korkunç boyutlara ulaşmış iş yükünün altında ezilen, yönetmeliğe göre üç günde 1’den daha sık nöbet yazılamaz denilmesine rağmen gün aşırı 36 saate varan nöbetler tutturulan ve nöbet ertesi izinleri gasp edilen, şiddete maruz bırakılan asistan hekimlerin çalışma koşulları ölüme sebep oluyor” diyerek “Asistan hekimler haykırıyor, böyle gidemez, bıçak kemikte.”