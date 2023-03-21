AKP içinde AFAD-Kızılay kavgası, Soylu hakkında çarpıcı iddia

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:49

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin arama-kurtarma ve yardım çalışmalarında yetersiz kalmaları nedeniyle eleştirilen AFAD ve Kızılay'ın durumunun AKP içinde de tartışma konusu olduğu belirtildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, AFAD'ın daha önce de İçişleri Bakanlığı bünyesinden ayrılarak ayrı bir bakanlık yapılmak istendiğini ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun buna izin vermediğini yazdı.

Şardan yazısında, "İddiaya göre iktidar, AFAD'ı 2021'de bakanlık haline dönüştürmek istedi. Ancak bu gerçekleşmedi. Yine de hükümetin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Eski AFAD Başkanı Fuat Oktay, 2022'de birkaç kez ani biçimde -baskın demek de mümkün- AFAD'a gelerek vaziyete baktı. Oktay'dan gelen bilgiler doğrultusunda AFAD'ın İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılarak bakanlık yapılması görüşü Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden tartışıldı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın deprem raporunda açık şekilde yer almasa da 'AFAD'a yönelik mevzuat, organizasyon ve teşkilat düzenlemesi' yapılması tavsiyesinin olduğunu belirten Şardan şunları kaydetti:

"İddiaya göre; hükûmet, Ekim 2021'de Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda isim değişikliğine gidildiği günlerde aynı kararname ile AFAD'ı da bakanlık yapmak istedi. Ancak Soylu'nun karşı çıkması sonucunda AFAD, İçişleri Bakanlığı'nda kaldı.

AKP İÇİNDE DE YANKI BULDU

Aynı iddianın devamında bugünlerde konuşulanlara gelince; kulislerdeki iddiaya göre Erdoğan, AFAD'ın Eski Başkanı Güllüoğlu'nun kurumu yeniden şekillendirmesi yönünde talimat verdi. Soylu'nun bu durumdan hoşnut olmadığı belirtiliyor. Ancak Güllüoğlu'nun, resmi olarak görevlendirilmemiş olsa da AFAD üzerinde çalışmalara başladığı belirtiliyor.

Bu gelişmeler yaşanırken Bakan Soylu, kamuoyunda büyük tepki çeken bir açıklama yaptı. Önceki hafta Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde AFAD'a ait lojistik merkezinin deposunda inceleme yapan Soylu'nun 'Kahvaltı verdiğimiz yerler, veremediğimiz yerler var. Kahvaltılık ürün, çay-şeker istiyoruz. Çocukların ve büyüklerin terlik, eşofman ihtiyaçları var' diyerek aslında dolaylı olarak mesaj verdiği belirtiliyor. Sözleri, deprem ile ilgili eleştirilerin merkezinde olmasına karşı verdiği bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Soylu'nun AFAD'ın bakanlığın bünyesinde kalmasını istediği de biliniyor. Soylu'nun bu açıklaması sadece muhalefette değil, AKP içinde de yankı buldu.

SOYLU'NUN ADAYLIĞI İDDİASI

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Soylu'yu büyük olasılıkla Kahramanmaraş'tan milletvekili adayı göstereceği AKP kulislerinde konuşuluyor. Süreç bu şekilde gelişirse, Soylu siyasette ilk kez deplasmana çıkacak. Memleketi Trabzon ve uzun yıllardır yaşadığı İstanbul dışında bir kentten aday gösterilecek. Soylu, vekil seçilerek, dokunulmazlık zırhını elde edebilmek amacıyla çaba harcayacak."