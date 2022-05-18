AKP içinde kriz iddialarının ardından Cahit Özkan'dan dikkat çeken paylaşım
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili açıklamalarının ardından görevden alınabileceği iddia edilmişti. Özkan'dan yeni bir paylaşım geldi.
YouTube'da Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın sözleri sosyal medyanın gündeminde uzun süre yer almış, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in tepkisi üzerine birçok isim, Özkan'ın görevden alındığına dair iddiayı konuşmuştu.
Özkan'dan bugün dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Çelik ile fotoğrafını paylaştı. "Sıkı dostlar arasına kimse giremez" notunu düştü.
Özkan, "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti” açıklamalarında bulunmuştu.
Çelik ise AKP'li Özkan'ın sözlerine Twitter'dan tepki göstererek "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
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