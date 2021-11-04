AKP iktidarında 30 bine yakın işçi yaşamını yitirdi

04 Kasım 2021 Perşembe, 10:47

İSİG Meclisi, AKP'nin iktidara gelmesinin 19'uncu yıl dönümü vesilesiyle işçi ölümlerine dair bir rapor açıkladı.

İSİG Meclisi verilerine göre, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılının son iki ayında 146 işçi yaşamını yitirirken, 2021'in son on ayında bin 847 işçi yaşamını yitirdi. Raporda, AKP'nin 19 yıllık iktidarında ölen işçi sayısı ise Kasım 2002-Kasım 2021 arasında en az 28 bin 380 olarak açıklandı.

'İŞ CİNAYETLERİ REJİMİ'

Açıklamada, aradan geçen 19 yılda AKP’li kurmayların dilinden “ekonomik kalkınma”, “büyüme”, “İleri Türkiye”, “yeni Türkiye” ve “yerli-milli” sözlerinin eksik olmadığını hatırlatan İSİG Meclisi, "Ancak Türkiye işçi sınıfı ve halkımız açısından değişen birşey yok. Aksine her geçen yıl emekçilerin aleyhine çıkarılan yasalar, giderek azalan alım gücü, hak ve özgürlük mücadelelerine karşı süreklileşen bir baskı ve güvencesiz çalışma koşullarının yaşama geçirildiği bir iş cinayetleri rejimi. İşte 19 yılın özeti bu" ifadeleri yer aldı.

Yıllara göre (2002-2011 dönemi verileri SGK, 2012-2021 dönemi verileri İSİG Meclisi tespitidir) iş cinayetleri ise şöyle:

- 2002 yılının son iki ayında en az 146 işçi

- 2003 yılında en az 811 işçi

- 2004 yılında en az 843 işçi

- 2005 yılında en az 1096 işçi

- 2006 yılında en az 1601 işçi

- 2007 yılında en az 1044 işçi

- 2008 yılında en az 866 işçi

- 2009 yılında en az 1171 işçi

- 2010 yılında en az 1454 işçi

- 2011 yılında en az 1710 işçi

- 2012 yılında en az 878 işçi

- 2013 yılında en az 1235 işçi

- 2014 yılında en az 1886 işçi

- 2015 yılında en az 1730 işçi

- 2016 yılında en az 1970 işçi

- 2017 yılında en az 2006 işçi

- 2018 yılında en az 1923 işçi

- 2019 yılında en az 1736 işçi

- 2020 yılında en az 2427 işçi

- 2021 yılının ilk on ayında en az 1847 işçi yaşamını yitirdi.