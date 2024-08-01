‘AKP iktidarında Mavi Vatan’ın sadece adı kullanılıyor’

Yayınlanma: 01.08.2024 - 14:52

Güncelleme: 01.08.2024 - 14:52

Yenilik Partisi’nden gündemde yer alan “Mavi Vatan” tartışmalarına yönelik basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “AKP iktidarında ‘Mavi Vatan’ın sadece adı kullanılmaktadır. AKP iktidarı ‘Mavi Vatan’a sahip çıkamamış, Ege’de adalarımızı, Yunanistan’ın işgaline uğratmıştır ve işgali saklamaktadır” denildi. CHP‘li Namık Tan’ın ‘masal’ söylemleri de anımsatılan açıklamada, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın şu sözleri aktarıldı:

“AKP doğu akdenizde bizim denizdeki sınırlarımızı çizecek münhasır ekonomik bölgeyi ilan etmemektedir. Ayrıca Ege’de işgal edilmiş Yunanistanın işgalinde olan ada adacık ve kayacıklarımız var. Hatta Yunanistan bazı adaları, ki bize ait; bir kısmını, türkiyeye bakan kısmını turizme açmış ve buradan giden vatandaşlarımıza Yunan adalarına gidiyor gibi bir izlenim verip, pasaport verip, bu adaların işgalini meşrulaştırmakta. Diğer tarafına ise askeri teçhizat yerleştirmiş bulunuyor. AKP yönetimi ne doğu akdenizde münhasır ekonomik bölgeyi ilan etti ne de Egedeki bu işgal edilmiş adaları Yunanistan işgalinden temizledi. Bugün mavi vatandan söz etmek söz etmek mümkün değil. Çünkü mavi vatan bir taraftan işgalde diğer tarafta ise AKP’nin korkusu ve kayıtsızlığı nedeniyle ortada durmakta.”