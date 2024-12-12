AKP ilçe başkanı okullarda İslam ansiklopedisi dağıttı

Yayınlanma: 12.12.2024 - 11:16

Güncelleme: 12.12.2024 - 11:16

ÇEDES projesi kapsamında İzmir’deki bazı okullara imam, müezzin ve kuran kursu hocası görevlendirilmesinin ardından bir skandal da Selçuk’ta yaşandı. AKP İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, Selçuk’taki okullarda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan eşliğinde ‘Temel İslam Ansiklopedisi’ ve AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu imzalı forma dağıttı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

AKP Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı’nın İlçe Milli eğitim Müdürü ile okulları gezmesine de tepki gösteren CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu; “İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün AKP İlçe Başkanı ile birlikte okulları ziyaret etmesinden dolayı kamuoyuna duyurmak istediğimiz önemli bir detay var. Milli Eğitim Müdürü’müz bulunduğu görevini kötüye kullandığı için kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna duyurmak isteriz” dedi.

CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu

“YOKSULLUĞA ÇARE BULUN”

CHP İlçe Başkanı Onbaşıoğlu; “İktidarın Selçuk’taki temsilcisi olan AKP İlçe Başkanı’na tavsiyemiz; okulları gezip şov yapacağına, ülkemizin içinde bulunduğu bu derin yoksulluğa, öğrencilerimizin üzerindeki bu derin yoksulluğa nasıl bir çözüm yolu bulunur buna baksınlar. Derinleşen yoksulluk her geçen gün artarken, en çok da çocuklarımızı etkilerken biz yerel iktidar olarak, üzerimizdeki ekonomik baskılara rağmen günde 10 TL gibi küçük bir ücret karşılığında çocuklarımıza öğle yemeği veriyoruz. Ayrıca 2019 yılından bu yana okulların tadilat ve bakımlarına her zaman destek olan, öğrencilere ulaşım desteği sağlayan yerel iktidarın siyasi partisi olarak Sayın Bayraklı’ya okullarımızın ve öğrencilerimizin öncelikli eksikliklerin Temel İslam Ansiklopedisi ve AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu imzalı spor forması olmadığını hatırlatmak isteriz” diye konuştu.

“OKULLARIMIZ ASLA SİYASİ PARTİLERİN ARKA BAHÇESİ OLMAYACAK”

CHP Selçuk İlçe Örgütü olarak; halk ve öğrencilere karşı kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini ve bunun için çalışmaya da devam edeceklerini kaydeden Onbaşıoğlu; “Bu yolda ekonomik kayyumlar, mali baskılar görsek de gücümüz el verdiğince çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Biz derinleşen yoksulluğa çare olmak isteyen bir partinin temsilcileriyiz. Son olarak da AKP İlçe Başkanı Hakan Bayraklı’ya öğrencilerimizin eğitim yuvası olan okullarımız asla siyasi partilerin arka bahçesi olamayacağını hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı. ÇEDES Projesi kapsamında Bornova’nın pilot bölge seçilmesine karşı 18 Aralık’ta CHP Efes Selçuk örgütü olarak İzmir Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde direniş göstereceklerini de belirten Başkan Onbaşıoğlu; “Laiklik karşıtı bir uygulama olan ÇEDES kapsamında okullarda manevi danışman atanmasına müsaade etmeyeceğimizi söylemek istiyoruz. Atanmayan öğretmenlerimiz sokakta, marketlerde çalışırken bunun yanı sıra yaklaşık 1 milyon Din Kültürü ve Ahlak Bilgili öğretmeni okullarda görev yaparken bu uygulamaya sessiz kalmamız mümkün değil” dedi.