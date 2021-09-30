AKP ile CHP arasında 'çöp' gerginliği

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde arıtılmadığında kişi ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek sanayi atıklarının çöp olduğu iddiasıyla CHP'li Bornova Belediyesi'ni eleştirdi. Özalan'ın paylaşımına tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise "Sosyal hayatın içinde olmadığı için neyin çöp, neyin sanayi atığı olduğunu bilemeyebilir. Hoş görmek lazım" dedi.



"CHP'Lİ BELEDİYELERDE SON DURUM"

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde çekilmiş bir videoyu sosyal medya hesabından, "Hizmet yarışı yerine heykel yarışı yapan CHP'li belediyelerde son durum... İzmir Bornova..." sözleriyle paylaştı.



Özalan, belediyenin yetki alanında olmayan sanayi atıklarını normal çöp olduğu iddiasıyla yaptığı paylaşım CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in tepkisini çekti.

"BORNOVA BELEDİYESİNİN SORUMLULUĞUNDA DEĞİL"

Sanayi atıklarını toplamanın site yönetiminin sorumluluğunda olduğunu belirten Sertel şöyle konuştu:



"Sanayiciler maddi değeri olan bu atıkları kendi toplar. Futbolcu arkadaşımız ne yazık ki bilmiyor herhalde. Sosyal hayatın içinde olmadığı için neyin çöp neyin sanayi atığı olduğunu bilemeyebilir. Hoş görmek gerekir. İzmir halkı da hoş görmeli. Sanayi atığı normal çöp gibi toplanıp, götürülmez. Ayrı toplanır. Hastane atıkları gibi değerlendirilmesi gerekir. Yani Bornova Belediyesi'nin sorumluluğunda değildir."