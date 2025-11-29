AKP, İmralı ziyaretinin üstünü örtmeye çalışıyor: ‘Gittiler ama gitmemiş gibi yaptılar’

İmralı’ya ziyaretin ardından Ankara kulislerinde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Ziyaretin siyasi etkileri Cumhur İttifakı içinde derin çatlaklar oluştururken, AKP yönetiminin sürecin kamuoyunda büyümesini engellemek için özel bir talimat verdiği ileri sürülüyor. Kulis bilgilerine göre, parti üst yönetimi hem milletvekillerine hem de parti sözcülerine, “Ziyaret gündem olmasın, tartışmayın, yorum yapmayın” yönünde net bir uyarıda bulundu.

Ankara kulislerinde konuşulan özet şu: “Ziyaret bitti ama etkisi bitmedi. AKP şimdi hasarı görünmez kılmaya çalışıyor.” İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, söz konusu iddialara dikkat çekerek “Gittiler ama gitmemiş gibi yaptılar. Madem bu kadar hayatiydi, neden iktidar medyası teröristin ayağına gidilmesini küçük haberler olarak gördü?” sorusunu sordu.

Dervişoğlu, “Suç işlediklerini biliyorlar, milletten korkuyorlar” tepkisini gösterdi.

İmralı’ya gerçekleştirilen kritik ziyaretin ardından Ankara kulislerinde hareketlilik artarken, ziyaretin siyasi etkilerinin Cumhur İttifakı içinde ciddi rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. AKP’nin ise sürecin kamuoyunda büyümesini istemediği; parti yönetiminin milletvekilleri ve sözcülere, “Ziyaret gündem olmasın, tartışmayın, yorum yapmayın” şeklinde net bir talimat verdiği iddia ediliyor. Kulislerde konuşulan özet şöyle aktarılıyor: “Ziyaret bitti ama etkisi bitmedi. AKP şimdi hasarı görünmez kılmaya çalışıyor.”

Söz konusu iddiaları Cumhuriyet’e değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çarpıcı ifadeler kullandı ve sert eleştiriler yöneltti.

Dervişoğlu, “Türkiye’ye günlerce İmralı Adası’ndaki terörist Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidilip gidilmemesini konuşturdular. Terörsüz Türkiye sürecinin ilerlemesi için bunun şart olduğunu söylediler. Bu aslında cani başının ve siyasi sözcülerinin talebiydi. Sanki AKP ve MHP bunu istiyormuş algısı yarattılar” dedi. “Peki sonra ne oldu?”diye soran Dervişoğlu, “Gittiler ama gitmemiş gibi yaptılar. Madem bu kadar hayatiydi, neden iktidar medyası teröristin ayağına gidilmesini küçük haberler olarak gördü? Bugüne kadar vaki midir, iktidarın bu kadar önemli dediği bir işin, iktidar medyasında bu kadar küçük haber olması? Değildir” ifadelerini kullandı.

‘MİLLETE RAĞMEN İŞ YAPTIKLARININ FARKINDALAR’

Bazı medya kuruluşlarına “İmralı’ya gidişi fazla öne çıkarmayın” yönünde talimat verildiği iddialarının da kulislerde konuşulduğunu belirten Dervişoğlu, “Gittiler. Gidişlerini sakladılar. Gittiler ama sorulduğunda ‘gitmedik’ bile dediler” ifadelerini kullandı. Ziyarette neler konuşulduğunun hâlâ bilinmediğini vurgulayan Dervişoğlu, yalnızca DEM Parti temsilcisinin verdiği bazı notların kamuoyuna yansıdığını anımsatarak şunları kaydetti:

“Orada ne konuşuldu? Kim ne dedi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ancak DEM temsilcisinin verdiği bazı notlardan öğreniyoruz. Neden? Çünkü iktidar ve ortağı millete rağmen bir iş yaptığının farkında. Milletin bu ziyarete karşı olduğunun farkında. Milletten korktukları için bir sis perdesi oluşturdular.”

‘AYIPLI BİR İŞ YAPTIKLARINI BİLİYORLAR’

Dervişoğlu, “Bakın, birçok ülkede benzer sorunların çözüm süreçlerinde bazı adımlar atılmıştır. Ancak aklı başında hiçbir ülkede Meclis, teröristin ayağına gitmemiştir. Gidenler de gönderenler de suç işlediklerini biliyorlar” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçteki pozisyonuna ilişkin de sert eleştiriler yönelten Dervişoğlu, “Her konuda tek adamlık yapan, her kararı kendi veren sayın Erdoğan, bu konuda topu Meclis’e ve komisyona attı. Bunun anlamı şudur: Ayıplı bir iş yaptıklarını ve milletimizin bu konudaki tavrını biliyor, tepkisinden çekiniyor. O yüzden yarın ihtiyaç halinde, ‘Ben yapmadım Meclis yaptı’ diyebilmenin zeminini hazırlıyor. Cumhurbaşkanı olarak mesafeli duruyor, AKP Genel Başkanı olarak ‘Gidin’ diyor. Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Genel Başkanı Erdoğan arasında bir çelişki var. O çelişkinin gerekçesi, millete rağmen adım atmaları” ifadelerinu kullandı.

‘TÜRK MİLLETİ BUNU AFFETMEYECEK’

Dervişoğlu, sözlerini şu uyarıyla tamamladı:

“Şundan emin olunuz: Türk Milleti, teröristi Meclis’e getirmeyi göze alamayınca, Meclis’i teröristin ayağına götürenleri affetmeyecek. Devletine ve millî iradenin haysiyetine yapılan bu hakareti asla affetmeyecek. Bir kişinin ve onun ortağının siyasi hırsları yüzünden, binlerce yıllık devlet geleneğinin, teröristin önüne kilim edilmesini asla affetmeyecek. Bunu yapanlara bir kez daha hatırlatırım ki; adalet karşısında, ihanetin zaman aşımı yoktur.”