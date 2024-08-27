AKP kışlaları birer birer ranta açıyor
15 Temmuz darbe girişiminin ardından AKP iktidarı askeri kışlaları şehir dışına taşıma kararı aldı. Bu kararın ardından “yeşil alan” olarak kalacağı belirtilen kışlalar bir bir ranta açıldı.
İstanbul’da 3. Kolordu Komutanlığı’na bağlı Çekmeköy Kışlası’nda ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin iştiraki Emlak Konut çalışmalara başladı. Emlak Konut buradaki alanda 2 bin 114 konut olacağını açıklayıp villa ve konut inşaatına başladı.
1300 KİŞİ YAŞAYACAK
Burada proje geliştirmek için kolları sıvayan bir diğer şirket de İzka Gayrimenkul oldu. Cumhuriyet geçen aylarda şirketin projesini gündeme getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın projeye “Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verdiğini duyurdu.
Alınan bu kararla birlikte kışla arazisinin 23 bin 849 metrekarelik alanında toplu konut projesi yapılacak. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil’in şirketi İzka Gayrimenkul’ün 1 milyar 316 milyon 893 bin TL harcayacağı projeyle birlikte alanda yedi bloktan oluşan 456 konut ve 479 adet araçlık otopark yapılacak. Bin 300 kişinin yaşayacağı öngörülen projenin 2027’nin ilk yarısında bitirilmesi bekleniyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin verilerine göre İstanbul’da 18 askeri alan daha ranta açılıyor.
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