Görüntü yönetmeni hayatını kaybetmişti: Quentin Tarantino set kazasında Alec Baldwin'i suçladı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 13:51

Güncelleme: 26.08.2024 - 13:52

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Alec Baldwin’in 2021’de 'Rust' setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in kazayla ölümüne yol açmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tarantino, Baldwin’in bu olayda tek başına sorumlu olmadığını belirtti, ancak bazı suçlamaların kendisine ait olduğunu vurguladı.

Tarantino, Club Random adlı podcast yayınına konuk olarak tartışmaya açtığı konu hakkında, setin silah sorumlusunun, Hannah Gutierrez-Reed’in, olayın yüzde 90’ından sorumlu olduğunu ifade etti. Geri kalan yüzde 10’luk sorumluluğun ise Baldwin’e ait olduğunu belirtti. Tarantino, "Silah sorumlusunun silaha gelinceye kadar olan her şeyden yüzde 90 sorumlu olduğunu söyleyecek kadar adil olduğumu düşünüyorum. Ama oyuncu da yüzde 10 sorumludur. Bir dereceye kadar sorumluluk ortağısınız" dedi.

Tarantino, oyuncuların sahnelerde silah kullanmadan önce, namluda mermi olmadığından veya başka sorunlar bulunmadığından emin olmak için silahlarını kişisel olarak incelemeleri gerektiğini savundu.

NE OLMUŞTU?

Ekim 2021'de 'Rust' filminin setinde ölümcül bir kaza yaşanmıştı. Alec Baldwin, silahlı sahnenin provası sırasında elindeki silahı ateşlemiş, isabet ettiği görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmişti. Filmin yönetmeni Joel Souza ise yaralanmıştı.

Baldwin, kasıt olmadan ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla yargılanmış, dava temmuz ayında düşmüştü. Setin silah sorumlusunun Hannah Gutierrez-Reed olduğu ve gerçek mermileri tespit edebilecek standart güvenlik protokollerini atladığı gerekçesiyle "kasıtsız insan öldürme" suçlamasından suçlu bulunmuş ve 18 ay hapis cezası almıştı. Gutierrez-Reed, olayla ilgili kanıtlarla oynama suçlamasından ise beraat etmişti.

Alec Baldwin, 19. yüzyıl kovboy filmi olan 'Rust'ta hem başrol oynamış hem de filmin yapımcılığını üstlenmişti. Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin’e silahı yönetmen yardımcılarından biri vermiş ve dolu olmadığını belirtmişti. Dave Halls isimli yönetmen yardımcısı da silahın gerçek mermi içerdiğini bilmediğini ifade etmişti. Halls’a silahı, setin silah sorumlusunun verdiği biliniyor. Gerçek merminin sete nasıl girdiği, polis soruşturmasının merkezinde yer almıştı.