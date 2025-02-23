Yayınlanma: 23.02.2025 - 10:52

Güncelleme: 23.02.2025 - 10:52

3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 23 yıldır ülkeyi yöneten AKP, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirecek. Peki, AKP Kongresi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

AKP KONGRESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da ise il kongreleri başladı.

7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AKP'de, kongreye ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat Pazar bugün yapılacak ve saat 11.00'de başlayacak.

1607 DELEGE OY KULLANACAK

Kongrede 1607 delege oy kullanacak. Ayrıca Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belirlenecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem Ankara Spor Salonu dışında hem de içeride bir konuşma gerçekleştirecek.

Ayrıca AKP'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.