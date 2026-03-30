AKP'li Alagöz'ün maden işletmesinde 'kirlilik' tepkisi

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Maden’in, Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü'ndeki faaliyetlerine yönelik çevre tartışmaları sürerken, daha önce yurttaşların “Derelerimiz bulanık akıyor, kokuyor” diyerek tepki gösterdiği bölgede atık havuzundan yeni bir sızıntı görüntüsü ortaya çıktı.

Daha önce bölge sakinleri, maden faaliyetleri sonrası derelerde yoğun koku oluştuğunu, suyun renginin değiştiğini ve arı ölümlerini dile getirmişti. Yurttaşlar, derelerin uzun süredir bulanık aktığını ve ekosistemin ciddi biçimde etkilendiğini ifade etmişti.

Son olarak ortaya çıkan görüntülerde ise maden şirketine ait ve uzun süredir tartışma konusu olan atık havuzundan sızan suların doğrudan dere yatağına karıştığı görüldü. Söz konusu suların Çatalağaç Köyü deresinden Harşit Çayı’na, buradan da Karadeniz’e ulaştığı belirtiliyor.

Bölgede yeni kaydedilen görüntülerde, suyun rengindeki değişim ve bulanıklık dikkati çekiyor.

Aynı maden sahasına ilişkin atık yönetimi, çevresel etkiler ve denetim süreçleri tartışma konusu olmuş; bölge halkı özellikle atık havuzunun güvenliği konusunda endişelerini dile getirmişti. Yurttaşlar sızıntıların münferit olmadığını, zaman zaman tekrarlandığını ve gerekli önlemlerin alınmadığını savunuyor.

''UZUN VADELİ ETKİLER DOĞURABİLİR''

Çatalağaç’tan doğan dere kısa sürede Harşit Çayı’na bağlanırken, çayın Karadeniz’e dökülmesi nedeniyle kirliliğin daha geniş bir ekosistemi etkileyebileceğine dikkat çekilirken, bu tür sızıntıların yalnızca yüzeysel bir kirlilik yaratmadığını; tarım alanları, içme suyu kaynakları ve deniz yaşamı üzerinde uzun vadeli etkiler doğurabileceği belirtiliyor.

Öte yandan maden şirketine yönelik tepkiler bölgede artarak devam ediyor. Çatalağaç ve çevre köylerde yaşayan yurttaşlar, daha sıkı denetim yapılmasını, atık havuzunun güvenliğinin sağlanmasını ve çevreye zarar veren faaliyetlerin durdurulmasını talep ediyor.

Sızıntı ile ilgili yetkili kurumlardan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.