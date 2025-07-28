AKP'li Altındağ Belediyesi işten çıkarmıştı... Direnişteki işçilere yine polis müdahalesi: 1 gözaltı bir yaralı!

Altındağ Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin mücadelesi 135. gününde polis müdahalesiyle karşılaştı. Belediyenin önünde kurulan direniş çadırına sabah saatlerinde yapılan müdahalede, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Recep Dere gözaltına alındı.
Yaşanan arbedede işten atılan engelli işçi Kadir Sağlam başından yaralanırken, polis müdahalesine tepki gösteren işçiler belediye yönetimini protesto etti.
AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin, işçilerin toplu sözleşme hakkını tanımaması ve buna itiraz eden çalışanları işten çıkarması, krizin fitilini ateşlemişti.