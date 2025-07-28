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AKP'li Altındağ Belediyesi işten çıkarmıştı... Direnişteki işçilere yine polis müdahalesi: 1 gözaltı bir yaralı!

AKP'li Altındağ Belediyesi işten çıkarmıştı... Direnişteki işçilere yine polis müdahalesi: 1 gözaltı bir yaralı!

28.07.2025 18:37:00
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Haber Merkezi
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AKP'li Altındağ Belediyesi işten çıkarmıştı... Direnişteki işçilere yine polis müdahalesi: 1 gözaltı bir yaralı!

AKP’li Altındağ Belediyesi tarafından işten çıkarılan ve 135 gündür direnişte olan işçilere polis müdahale etti. Çıkan arbede de bir engelli işçi yaralanırken sendikanın şube başkanı ise gözaltına alındı.

Altındağ Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin mücadelesi 135. gününde polis müdahalesiyle karşılaştı. Belediyenin önünde kurulan direniş çadırına sabah saatlerinde yapılan müdahalede, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Recep Dere gözaltına alındı.

Yaşanan arbedede işten atılan engelli işçi Kadir Sağlam başından yaralanırken, polis müdahalesine tepki gösteren işçiler belediye yönetimini protesto etti.

AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin, işçilerin toplu sözleşme hakkını tanımaması ve buna itiraz eden çalışanları işten çıkarması, krizin fitilini ateşlemişti.

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