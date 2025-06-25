AKP’li başkan kendi kirazını kurtarmayı başarmış

Nisan ayında meydana gelen zirai don felaketinin ardından Meclis’te kurulan araştırma komisyonu çalışmalarına devam ederken komisyon başkanı AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Komisyonun geçen haftaki toplantısında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Atilla Oksay ile TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü dinlendi. Oksay, TARSİM’in şu anda poliçe yaparken birtakım iklim verilerini dikkate aldığını belirterek “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alıyor, tarım il müdürlüklerinden alıyor, kendi pilot uygulamasından alıyor veya uluslararası reasüans şirketlerinin modellemelerinden birtakım verileri çekiyor ama burada bu veriler makro kalıyor. Bizim, tarla bazında mikroiklim verisine ihtiyacımız var” dedi.

270 LİRADAN SATMIŞ

Bunun üzerine komisyon başkanı AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz araya girerek şunları söyledi: “Ben de kiraz üreticisiyim. 5 kilometredeki bir başka iklim havzasında hiç ürün yok ama benim bahçemde don yok, yani yüzde 80 kurtardım bahçeyi. Geçen sene 47 liraya satamadığım kirazı 270 liradan sattım. Adam gerisi var mı diye soruyor. Aynı havzanın içinde biri tepenin arkası, biri tepenin önü, aynı iklimde... Arası 5 kilometre bile değil hatta, 2 kilometre yani kuş uçuşu mesafe belki 1 kilometre mesafede. Benim bahçemin riskinin don için belki daha düşük olduğu çıkıyor ortaya ama ben de aynı şekilde yüksek prim ödeyen durumdayım ama don benim bahçeyi vurmadı.”