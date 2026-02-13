AKP’li başkan 'mezunum' dedi: Üniversiteden yalanlama geldi

AKP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın, mezun olduğunu ifade ettiği Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olmadığı açığa çıktı.

Alemdar’ın biyografisinde, söz konusu üniversiteden mezun olduğu ifade edilirken Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Alemdar’ın üniversiteye hiç kayıt yaptırmadığı ve diploma kaydının olmadığı belirtildi.

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Şemi Bora, Yusuf Alemdar’ın diplomasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bora, son günlerde bazı haber ve medya kanallarında Yusuf Alemdar’ın DAÜ diplomasına sahip olup olmadığına ilişkin çeşitli haberlerin yer aldığını ifade etti.

Bora, “Yusuf Alemdar’ın üniversitemize hiç kayıt yaptırmadığını, öğrencimiz olmadığını ve Doğu Akdeniz Üniversitesi diploması bulunmadığını bilgilerinize sunarız” ifadelerine yer verdi.

ÖZGEÇMİŞİNDE "MEZUN OLDUM" DEDİ

Alemdar'ın Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde yer alan özgeçmişi ise şöyle: "1966 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenim gören Alemdar, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar ticaret ile meşgul olduktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girdi. 2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı olan Yusuf Alemdar, bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü. 2009 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2014 ve 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde Serdivan Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçildi.

Görevini başarıyla sürdüren Yusuf Alemdar, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yusuf Alemdar evli ve iki çocuk babasıdır."

GAZETECİ ÖZADAM ORTAYA ATMIŞTI

Gazeteci Levent Özadam, DAÜ’de görev yapan bir akademisyenin üniversite arşivlerinde yaptığı incelemede Alemdar adına herhangi bir mezuniyet kaydına rastlanmadığını yazmıştı. Özadam, DAÜ kayıtlarında Alemdar’ın isminin bulunamadığı iddiasını gündeme taşımıştı.