AKP'li isim, şortlu kadına şiddeti destekledi

AKP Kocaeli Gençlik Kolları’nın kurucu başkanı Mehmet Acar, Bahçelievler ilçesinde bir kadının giydiği şort yüzünden şiddete uğramasına destek verdi.

Acar, şort giyen kadınları hedef alarak “Şortla ve ahlaksız giyim tarzıyla gezenleri gördüğümde yüzlerine tükürmek geliyor içimden” ifadelerini kullandı.

Mehmet Acar “Çoluk çocuğumuz var. Bu şekilde gezenler çocuk istismarı suçundan yargılanmalıdır” dedi.

''HAYVANLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL''

AKP’li Acar şöyle devam etti:

“Ablamızın ellerine sağlık, çoğu zaman aynı tepkiyle müdahale etmek istiyor insan, şortla ve ahlaksız giyim tarzıyla gezenleri gördüğümde yüzlerine tükürmek geliyor içimden. Kızlarımız kadınlarımız nasıl bu kadar aşağılık olabiliyor. Yahu şortla mini etekle yarı göğüs dekoltesiyle gezmek hayvanlıktan başka bir şey değildir. Çağdaşlıkla, medeni olmakla ve demokrasi falan filan ne ilgisi var, düpedüz teşhirciliktir. Hayasızlık ve edepsizliktir.”