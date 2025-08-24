AKP'li Belediye Başkanı Hanefi Tok, Defne Samyeli'ni hedef aldı: Belden aşağı sözleri tepki uyandırdı!

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı “Yorumlayamıyor” programına konuk oldu.
Samyeli, programda Türkiye’deki yaşam koşullarına ilişkin, “Türkiye’de yaşamak, yağlı kazığa tırmanmak gibi. Zor, yorucu ama bir şekilde devam etmek zorundasınız” ifadelerini kullandı.
Samyeli’nin sözlerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayan Trabzon Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, büyük tepki çeken bir ifadeyle yanıt verdi.
Tok, Samyeli’nin sözlerine “Oturmaktan iyidir” diyerek belden aşağı bir göndermede bulundu.
Sosyal medya kullanıcıları AKP'li belediye başkanının bu paylaşımına tepki gösterdi.
İşte o paylaşım: