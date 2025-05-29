AKP’li belediyelerde Sayıştay’dan çarpıcı usulsüzlük tespitleri: Ruhsatsız işletmeler, keyfi kiralamalar, vakıflara kıyak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soyut ve temelsiz iddialarla sürdürülen soruşturmalar kamuoyunun tepkisini çekerken, AKP döneminde yönetilen ilçe belediyelerindeki usulsüzlükler yargı önüne taşınmadan görmezden geliniyor.

BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Sayıştay’ın AKP’li belediyelere dair 2023 yılı denetim raporları, bu durumu somut biçimde ortaya koydu. 2024 yerel seçimlerinde CHP’ye geçen 12 belediyeden 3’ü denetlendi ve bu belediyelere dair raporlarda toplam 96 usulsüzlük tespiti yer aldı.

EYÜPSULTAN’DA 200 TAŞINMAZ USULSÜZ KİRALANDI

AKP’li Deniz Köken döneminde yönetilen Eyüpsultan Belediyesi, 2023 yılında 200 adet taşınmazı, herhangi bir ihale düzenlemeden üçüncü kişilere kullandırdı. Bu kişilerin kira ödemesi yerine ecrimisil (işgal tazminatı) ödediği ve böylece işgalli kullanımın “kiraya verilmiş” gibi gösterildiği belirlendi.

Bununla birlikte:

Ruhsatsız işletmeler faaliyet gösterdi.

Günübirlik kiralanan evler vergilendirilmedi.

Ruhsatsız otoparklar çalıştırıldı.

Mal ve hizmet alımları sözleşmesiz gerçekleştirildi.

Eyüpsultan İlçe Müftülüğü’ne bir taşınmaz, yasal sınırın üzerinde (25 yıl+) tahsis edildi.

TUZLA BELEDİYESİ’NDE 77 MİLYONLUK USULSÜZ HARCAMA

AKP’li Şadi Yazıcı tarafından yönetilen Tuzla Belediyesi de denetim raporlarında ciddi ihlallerle öne çıktı. Belediye, Kamu İhale Kurulu’ndan onay almadan yaptığı mal alımlarında ödenek sınırını 77 milyon 459 bin TL aştı.

Ayrıca:

Kiraya verilen taşınmazlar için eksik şartnameler hazırlandı.

Kira sözleşmeleri mevzuata aykırı tarihlerde imzalandı.

Ruhsatsız işyerlerine göz yumuldu.

Yönetmelikte kadrosu olmamasına rağmen, başkana 7 danışman atandı.

ÜSKÜDAR’DA VAKIFLARA ÜCRETSİZ OTOBÜS TAHSİSİ

Sayıştay’ın denetim yaptığı bir diğer ilçe olan Üsküdar Belediyesi de AKP döneminde vakıf ve derneklere ücretsiz otobüs tahsisiyle dikkat çekti. Bu uygulamadan dolayı belediyenin 576 bin TL’lik gelir kaybı yaşadığı tespit edildi.

Raporda ayrıca şu usulsüzlüklere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınmadan başka belediyelere bina yapımı.

Görev alanı dışına harcama yapılması.

Atık toplayıcıların denetimsiz çalışması.

Belediyeye ait otoparkların ruhsatsız faaliyet göstermesi.



