AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'i kabul etti

Resmi Gazete'de 11 Şubat günü yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı'na getirilen İstanbul Cumhuriyet eski Başsavcısı Akın Gürlek'in ataması tepkilere neden oldu.

CHP, YEMİN TÖRENİNİ PROTESTO ETTİ

Gürlek'in TBMM'de yaptığı yemini Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesi ile protesto etmek isteyen CHP milletvekilleri, AKP'li vekiller tarafından saldırıya uğradı. Erdoğan ise TBMM'deki görüntülere ilişkin, "Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz, durduramayacaksınız, bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yeter Özgür!" ifadelerini kullandı.

BUGÜN BİR ARAYA GELDİLER

Erdoğan, bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Saray'da kabul etti. Erdoğan ayrıca, yeni atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yle de yine Ankara'daki Saray'da bir araya geldi.

Görüşmelere ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

BAKAN DEĞİŞTİ, İMAMOĞLU'NA ENGEL GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, dün yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanı değişti. Ceza ve tevkifevleri izinlerine artık Mehmet Yılmaz bakıyor. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı; bugün çarşamba, Ekrem İmamoğlu’nun yanına beş gündür bir tek milletvekili sokulmadı. Siz tecrit ederek, izole ederek Ekrem Başkanı ve arkadaşlarını halktan kopartabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu zalimlikleriniz elinizde patlar. Hiçbir arkadaşımızı betonların içine terk etmeyeceğiz ve bunların hesabını birer birer sizden soracağız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu hafta yaptığı grup toplantısında, Bakan Akın Gürlek’e bir hafta süre verdiğini belirterek 'malvarlığı' çağrısı yapmıştı.

Özel, “Akın Bey’in malvarlığını bildirmesini bekliyorum. Bende var. 16 taşınmazdan telaşla 12’ye düştüler. Teker teker burada. Akın Bey’i basının karşısında malvarlığını açıklamaya davet ediyorum. Eğer açıklamazsa ben ada ada, pafta pafta, site site, daire daire… Akın Bey’in taşınmaz 12 malvarlığını açıklamasını, hangi maaşıyla, eşinin hangi maaşıyla o taşınmazları, eşinin taşınmazlarını açıklamasını bekliyorum" şeklinde konuşmuştu.