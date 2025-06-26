AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mutlak butlan' açıklaması: CHP'yi kurultay davası üzerinden hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'de yapılan toplu konut açılış töreninde konuştu.

''GÜNDEMLERİNDE BUTLAN VAR''

Erdoğan, konuşmasında CHP'nin kurultay davasını işaret ederek ''Peki pişman oldular mı? Kendilerine çekidüzen verdiler mi? Elbette hayır. Hiçbirşey olmamış gibi davranmaya devam ettiler. Hala ders çıkaramıyorlar. Gündemlerinde rant var, bant, butlan var hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Kentsel dönüşüm, bizim için tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir.

Ülke genelinde 2 milyon 317 bin bağımsız birimi dönüştürüyoruz. 86 milyon el ele verecek, inşallah bu süreci başarıyla yürüteceğiz.

''BERABER HAREKET ETTİKLERİ MARJİNALLER YAPTI''

Biz Tozkoparan'da sizlere güvenli yuvalar kazandırmak için gece gündüz çalışırken birileri yine karşımıza dikildi. Ellerinden geleni yaptılar, protestolar düzenlediler, mahkemelere koştular. Bunu kim yaptı CHP. Beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı.

Ana muhalefetin İstanbul'daki yolsuzlukların üstünü örtmek için bizi sığ tartışmalarıyla oyalamasına müsaade etmeyeceğiz.''







