AKP'li eski Manisa Milletvekili İsmail Bilen için TBMM'de cenaze töreni

Dün gece evinde ölü bulunan AKP'nin 22. 23. 26. ve 27. Dönem Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in cenaze töreni TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önünde yapıldı.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, eski TBMM Başkanları Mustafa Şentop ve Bülent Arınç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Başkan Vekili Efkan Ala katıldı. Bilen için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu. Bilen'in cenazesi Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

İSMAİL BİLEN KİMDİR?

25 Ekim 1961’de Muş Bulanık’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Manisa’nın Salihli ilçesinde yaklaşık 15 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 90’lı yıllarda Refah Partisi’nde yöneticilik yaptı. Fazilet Partisi’nin kurucuları arasında yer alarak, Salihli İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 1999 yılında Fazilet Partisi’nden milletvekili adayı oldu. 2001 yılında Erdoğan liderliğinde kurulan AKP'nin Salihli Kurucu İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

22, 23, 26 ve 27. Dönem Manisa Milletvekili seçildi. TBMM’de Adalet, Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme ve Milli Savunma Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. Zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların üretiminde ve ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda görev aldı.

26. Dönem TBMM Bağcılık Sektörünün Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda başkan olarak görev yaptı. 2003 yılından itibaren AKP Genel Merkez İl Koordinatörlüğü devam eden Bilen, Adana, Adıyaman, Eskişehir, İzmir, Kahramanmaraş, Kütahya, Mardin, Mersin ve Van illerinin koordinatör milletvekili görevinde bulundu. 27.Dönem TBMM’de Anayasa Komisyonu ve AKP Grup Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. Bilen, evli ve üç çocuk babasıydı.