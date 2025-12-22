AKP'li Galip Ensarioğlu'ndan yeni 'Hakan Fidan' açıklaması: 'Şahsına yönelik değildi'

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın SDG'ye yönelik sözlerini eleştirerek, "Neticede nihai politikayı Cumhurbaşkanı belirler ve son sözü o söyler" dedi.

Ensarioğlu aynı konuşmasında, "Bizim başkanlık sistemimizde politika belirleyici olan irade, Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır. Türkiye'nin böylesine önemli meselelerinde, sıfatı ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı'nın iradesinin üstünde bir irade olamaz ve kimse buna karşı bir irade ortaya koyamaz" ifadelerini kullandı.

O SÖZLERİNİ AÇIKLADI

Ensarioğlu, bugün yaptığı açıklamada, sözlerinin çarpıtıldığı görüşünü savundu. Ensarioğlu, sözlerinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik olmadığını söyledi.

Ensarioğlu, şunları kaydetti:

"Sözlerimin sonunda partimizin ve hükümetimizin politikalarını belirleyen iradenin Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi olduğunu, 'Buna karşı bir irade ortaya koyanın ya görevi bırakması gerekir ya da görevden alınır.' şeklindeki ifademin amacı ve maksadı gayet net olduğu halde üç gündür, bağlamı ve maksadı dışında, bazı art niyetli çevrelerin çeşitli sosyal medya mecralarında çarpıtarak yorumladıklarını üzüntüyle müşahede ettim. Benim düşünce ve açıklamalarım açık ve nettir. Söz konusu açıklamalarım, parti politikalarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi dışında, kimsenin çelişkili irade ortaya koyamayacağı ve AK Parti'de böyle bir şeyin mümkün olamayacağını kesin cümlelerle hatırlatmak adınaydı. Sayın Dışişleri Bakanı'nın özelde şahsına yönelik değildi."