AKP'li isimden CHP'li belediye başkanlarının sevk görüntülerine tepki: 'Türkiye'ye yakışmadı!'

İBB'ye yönelik ilki 19 Mart tarihinde başlatılan dalga operasyonlarında bugüne kadar aralarında İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 100'den fazla kişi tutuklandı.

Son dalga operasyonda aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM Üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu isimler bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Bu sabah gözaltındaki belediye başkanlarının hastaneye sevki sırasında çekilen ve servis edilen görüntüleri geçmiş dönemde KCK ve FETÖ operasyonlarında kullanılan yönteme benzetildi.

O GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

CHP'li isimlerin de bu görüntülerin ardından duruma isyan ettikleri görüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu görüntülere tepki göstererek, "Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde böylesine açık bir düşman hukuku uygulanmadı. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını ve ülkesine hizmet eden bürokratları savaş suçlusu gibi hedef gösteren, itibarsızlaştırmaya çalışan bu utanç verici görüntüleri servis edenler hukuku, adaleti, masumiyet karinesini ayaklar altına alıyor. Unutulmasın: Hukuk bir gün herkese lazım olacak" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ İSİM: 'TÜRKİYE'YE YAKIŞMADI!'

Söz konusu görüntülerin ardından AKP'nin sembol isimlerinden birisi olan Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından bu duruma tepkisini paylaştı. Türkiye'nin kötü alışkanlıkları geride bıraktığını belirten, CHP'li belediye başkanlarına isnat edilen suçlamaların ne kadar ağır olursa olsun bu görüntülerin çekilmesine izin verilmesinin Türkiye'ye yakışmadığını belirtti:

"AK Parti, eski Türkiye’nin tüm kötü alışkanlıklarını silen devrim niteliğinde önemli reformlar yaptı. İktidara gelir gelmez ilk işlerinden biri, ceza kanunu ve yargılama usullerini tümden değiştirmekti. Temel amaç, kişilik haklarını korumak, adil yargılamayı temin etmekti. Haklarında isnat edilen suçlama ne kadar ağır olursa olsun, bu görüntülerin çekilmesine izin verilmesi veya servis edilmesi, yeni Türkiye’ye yakışmadı. Mücadeleye devam ama usulünce…"