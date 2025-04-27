AKP’li Şamil Tayyar'dan 'Ekrem İmamoğlu' çıkışı: Tutuklama olmadan süreç devam edebilirdi

Yayınlanma: 27.04.2025 - 12:10

Güncelleme: 27.04.2025 - 12:11

Eski AKP milletvekili ve eski AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın sorularını yanıtlayan Tayyar, soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını doğru bulmadığını belirterek “Çok ciddi iddialar var. Bu iddiaların kuşkusuz araştırılması soruşturulması, üzerine gidilmesi gerekir. Ama bunun için bir tutuklamaya gerek olmadan da süreç devam ettirilebilirdi” dedi.

"KAYYUM ATANMAMIŞSA BİZİM SAYEMİZDE"

“Başından beri ben tutuklamayı doğru bulan biri değilim. Tutuklama istisnai bir tedbirdir” diyen Şamil Tayyar, kayyum kararına da başından beri karşı olduğunu belirterek, böyle bir karar alınmamasını da kendilerine bağladı. Tayyar, “İBB’ye kayyım atanmamışsa, bu bizim gibi duyarlı insanlar sayesindedir” iddiasında bulundu.

"ÖZDAĞ'I CEZAEVİNDE TUTMANIN BİR ANLAMI YOK"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklu tutulmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Şamil Tayyar "Ümit Özdağ'ı cezaevinde tutmanın bir anlamı yok. Siyasetin gündemini siyaset kurumunun kendisi belirlemeli, yargı belirlememeli. Bu durum AKP'nin omuzlarına ağır bir yük bindiriyor" dedi.