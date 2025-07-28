AKP'li Mehmet Metiner'den 'medya' itirafı: 'Daha güçlüydük'

AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner'den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Metiner, AKP ile güçlenen yandaş basına dikkat çekerek, AKP'nin bu medya olmadan daha güçlü olduğunu öne sürdü.

Metiner şunları yazdı:

"AK Parti medyasının olmadığı, hatta medyanın neredeyse tamamının karşısında hizalandığı o ilk dönemlerinde çok daha güçlüydü. Sizce neden?"

AK Parti medyasının olmadığı, hatta medyanın neredeyse tamamının karşısında hizalandığı o ilk dönemlerinde çok daha güçlüydü.



Sizce neden? — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) July 27, 2025

Metiner'in bu sorusuna partinin resmi organlarından henüz bir yanıt gelmedi.