AKP’li Mutlu Işıksu ‘yasak aşk’ iddiaları sonrası disipline sevk edildi

Sakarya Adapazarı'nda belediyenin özel kalem müdürü E.S. ile aşk yaşadığını öne sürülen AKP'li belediye başkanı Mutlu Işıksu'nun kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi.

ANNESİNİN BELEDİYE BAŞKAN İLE YASAK AŞK YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Kamu Başdenetçisi ve eski Yargıtay Başkanı Mehmet Karaca'nın geçtiğimiz günlerde Sakarya'da gerçekleştirdiği etkinlikte konuşan E.S.'nin kızı C.S.; annesinin telefonunda belediye başkanıyla yapılan özel yazışmaları gördüğünü öne sürdü.

22 yaşındaki kadın, kamu gücünün aile üzerinde baskı oluşturduğunu iddia ederek, "Önce para teklif ettiler, kabul etmeyince tehdit edildim ve şantajla suçlandım" dedi.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Işıksu, sahte sosyal medya yazışmalarıyla oluşturulduğunu iddia etti.

Kendisinden 40 milyon lira istendiğini belirten AKP'li belediye başkanı, aksi halde siyasi hayatının bitirilmekle tehdit edildiğini öne sürdü.

WhatsApp yazışmalarını paylaşan Işıksu, kendisini avukat olarak tanıtan bir şahsın, elinde Başkan Işıksu ve bir belediye personelinin sahte yazışmalarının olduğu iddia edilen konuşma dökümleriyle makamına geldiğini söyledi. Belgeleri yaymamak için kendisinden para istendiğini iddia eden Başkan Işıksu, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Öte yandan C.S.'nin daha öönce de iddiaları TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Komisyonu (KEFEK) ile CİMER'e taşıdığı öğrenildi.

Kamuoyunda tartışmalara yol açan olayın ardından, AKP'nin Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği belirtildi.