AKP’li Ök, 25 Kasım’ı hedef aldı: “İzinsiz çağrılarla demokratik hak arayışı olmaz”

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, yaptığı konuşmada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde İstanbul Taksim'deki eylemlere polis müdahalesine yönelik muhalefet vekillerinin eleştirilerini hedef aldı.

Ök, muhalefet milletvekillerinin "'Şiddete dur' diyen kadınlara şiddet uyguluyorsunuz" yönündeki sözlerini hatırlatarak, kadına yönelik şiddetin sorumlusu olarak İçişleri Bakanlığı ve kolluk kuvvetlerinin gösterilmesinin doğru olmadığını söyledi.

"NEDEN BÖYLE BİR İNAT VAR?"

AKP’li Ök ile DEM ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan tartışma şöyle:

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki: Nilgün Hanım, sanki Bakanlık yanıt verse daha doğru olacak.

Nilgün Ök: Neden böyle bir inat var? Bakın, İstanbul Valiliği, İstanbul'da 40 tane bölge belirlemiş.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı: Siz orada mıydınız?

Nilgün Ök: Belirlenen bölgelerde bu gösteriler, vesaireler yapılabilir.

Mehmet Rüştü Tiryaki: Ama şöyle, siz tarafı değilsiniz.

Nilgün Ök: Peki, hâlâ inatla ve inatla yani Valiliğin izin vermediği, İçişleri Bakanlığı'nın izin vermediği yerlerde gösteri yapmakla ilgili duruş nedendir?

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Anayasal hak, anayasal. Toplantı ve gösteri yürüyüşünde izin almaya gerek yok. Nilgün Ök: Tabii ki gösteri yapmak isteyen her grup Anayasa'mızın öngördüğü şekilde başvurur, izin alır, güvenlik önlemleri sağlanır ve barışçıl bir şekilde talebini dile getirir.

"KAMU DÜZENİNİ BOZMAKLA DEMOKRATİK HAK ARAYIŞI OLMAZ"

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan: Anayasa "Hiç kimse izin almadan..." diyor ya.

Nilgün Ök: Ama siz inatla izin verilmeyen yerde yaparsanız buna da yol açmış olursunuz.

Mehmet Rüştü Tiryaki: Anayasa diyor ki: "Önceden izin almaksızın..." Veli Ağbaba: Anayasa'dan haberiniz yok.

Nilgün Ök: Ama izinsiz çağrılarla, sokakları hareketlendirmekle, polise saldırmakla, kamu düzenini bozmakla demokratik hak arayışı olmaz.

Mehmet Rüştü Tiryaki: Anayasa şöyle başlıyor Nilgün Hanım: "Herkes önceden izin almaksızın..."

Nilgün Ök: İzinsiz çağrılarla, sokağı hareketlendirmekle, polise saldırmakla, kamu düzenini bozmakla demokratik hak arayışı olmaz; bunun adı demokrasi değil hukuksuzluktur.

İskender Bayhan: Hani sivil, özgürlükçü anayasa yapacaktınız ya?

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu: Ya, bu ülkenin güvenliğini sağlayan polis canı istediğinde yürütüyor, canı istemediğinde yürütmüyor; bu nasıl oluyor?

"POLİSE TORNAVİDAYLA SALDIRILDI, BALTAYLA SALDIRILDI, ASİT ATILDI..."

Nilgün Ök: Aynı şekilde, asit attınız ya...

Çiçek Otlu: Aynı yerde bir gün yürüyorsun, bir gün yürüyemiyorsun.

Nilgün Ök: Onlara kimyasal madde atmak, taş atmak, sopayla yönetmek hiçbir siyasi görüşün, hiçbir ideolojik duruşun savunamayacağı bir eylemdir; bunu kim yaparsa yapsın, hangi partiye yakın olursa olsun şiddet siyasetin aracı olamaz; bu yöntemlerle olmaz.

Çiçek Otlu: Kadınlar yürüyecek 25 Kasımda.

Nilgün Ök: Ankara'da polise tornavidayla saldırıldı, baltayla saldırıldı, asit atıldı...

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç: İstediğine yürüyüş yaptır, istemediğine yaptırma.

Veli Ağbaba: Anayasa yok mu? Anayasa'yı verin okusun ya Nilgün Hanım.

Nilgün Ök: Ee, bunda ne yapsın yani ne yapsın?

Çiçek Otlu: Ne yapsın, kadınları mı dövsün!

Nilgün Ök: Yani nerede gösteri yapılacaksa orası... Dolayısıyla, bunu çarpıtmamak lazım.

Mehmet Rüştü Tiryaki: Bakanlık kendini savunamıyor mu Nilgün Hanım?

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: Kadın şiddetini meşru mu görüyorsun Sayın Vekilim?"