AKP'li Orhan Miroğlu'ndan CHP kurultayı yorumu: Kale içeriden fethedilmiyor, Truva atlarıyla sonuç alınamıyor

CHP, “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla 22. Olağanüstü Kurultayı’nı, dün Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Kurultayda tek aday olan Özgür Özel, kullanılan 917 oyun geçerli 835 oyunun tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

AKP'li eski milletvekili Orhan Miroğlu'ndan kurultay sonucuna ilişkin çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"UMARIM HERKES İŞİNE GÜCÜNE BAKAR"

X hesabından açıklama yapan Miroğlu, şunları yazdı:

"Abdulkadir Selvi’nin yazısı dahil, dün gerçekleşen CHP Kurultayı sonrasında yapılan yorumlar, yazılan yazılar, binyıldır ve bu coğrafyada yaşanan ve başvuranı dahil herkesi yoran sert iktidar çatışmaları süreçlerinde kullanılan kimi yöntemlerin çok ters teptiğini, sanıldığı gibi rakibi zayıflatmadığını tersine güçlendirdiğini söylüyordu.

Kılıç kalkan çağı çoktan kapandı. Yapay zeka çağındayız ve herkesin kalesini tahkim etmesi için sınırsız imkan, çare ve alternatif var.

Kale artık içerden fethedilemiyor!

Kalenin içerden fethedilmesi için kullanılan Truva atlarıyla sonuç alınamıyor.

Bu yöntemler çünkü, siyasette, medyada filan kullanılan Truva atlarına bir ekmek kapısı olmaktan öteye gidemiyor!

Umarım bu son tecrübeden sonra herkes işine gücüne bakar.

Bu arada yeri gelmişken şunu da bir kez daha hatırlatmakta fayda var:

Son iç tecrübenin ışığında dış Suriye politikasının gözden geçirilmesi ve 'Truva Atı' kullanma stratejisinin kötü birer kopyası olmaktan öteye geçemeyecek taktik ve stratejilerden vazgeçilmesi gerekir!

Truva atlarına bu çağda güvenmek hep hayal kırıklıklarıyla sonuçlanmıştır!"