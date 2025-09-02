AKP'li Şamil Tayyar canlı yayında sert çıktı: 'Cem Küçük mahkeme heyeti başkanı değil'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklu bulunduğu İBB soruşturması TGRT Haber canlı yayınında tartışmaya neden oldu.

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük'ün soruşturma kapsamında iddia ettiği MASAK ve BDDK raporlarına ilişkin, "Bu dosyadan çok kolay kurtulacaklarını sanmıyorum” sözleri Şamil Tayyar'ı kızdırdı.

AKP'li eski milletvekili olan Tayyar, bunun üzerine, "Hüküm kararı olmadan ona suçlu muamelesi yapamazsınız. Ayrıca burası bir mahkeme salonu değil. Cem Küçük'te Mahkeme Heyeti Başkanı değil. Dolayısıyla hüküm veremezsiniz. İddianızı dile getirirsiniz ama hüküm veremezsiniz. Burada hüküm veriyorsun, sonra da herkesin verdiğin hükme uymasını istiyorsunuz. Bak, hüküm veriyorsun. Ondan sonra da herkesin buna uymasını istiyorsun. Olur mu?" şeklinde yanıt verdi.

"YANLIŞ BİLGİ VERİYOR"

Cem Küçük'ün Tayyar'a, "Aynı şeyi sen de yapıyorsun başka konularda. Ben iddiaların kuvvetli olduğunu söylüyorum” karşılığını vermesi üzerine Tayyar, Küçük'ün MASAK ve BDDK raporlarına ilişkin yanlış bilgi verdiğini belirterek şunları söyledi:

"BDDK raporu da MASAK raporu da bir kutsal metin değildir. Burada açık açık söylüyorsun, itiraz ediyorum. 66 milyar diyorsun. 66 milyar kredi çekmiş, orada raporda yazıyor. 20 milyarı eski kredi borçlarına karşılık ödenmiştir diyor. Bunu söylüyor musun?"

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA: "BAŞKA BİR DÖNEM OLSA..."

Tartışmanın bir bölümünde Tayyar'ın, "Bu dönem değil, başka bir dönem olsa; anlattıklarının çoğu 'adil yargılamayı etkileme' suçuna girer. Senin elindeki belge, 'gizli' damgalı belge değil mi?" ifadelerini kaydetmesi ise dikkat çekti.