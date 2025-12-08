AKP'li Şamil Tayyar'dan 'YPG' çıkışı: 'Neresi Vietnam olur görürler'

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, X hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Tayyar, terör örgütü PKK'nin Suriye'deki çatı örgütü SDG'nin ordu yapılanmasına ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye ve Suriye’nin 10 Mart Mutabakatı’na uyması için YPG’ye tanıdığı süre ay sonunda doluyor.

Vakit daraldıkça YPG, ABD ve İsrail arasında mekik dokuyor.

Son olarak İsrail medyasından Jerusalem Post’a konuşan Mazlum Abdi, iki ülkeden açıkça yardım istiyor.

Bu arada aba altından sopa gösterircesine 100 bin kişilik ordularının olduğunu ve IŞİD koalisyonuna girmek istediğini söylüyor.

Oysa ordu güçleri 20 bin civarında, yabancılar giderse 7 bin civarında kalıyor."

SURİYE VİETNAM OLUR ÇIKIŞI

Tayyar, sözlerine şöyle devam etti:

"Eş zamanlı dahili ve harici PKK yandaşları da Abdi’nin açıklamasına atıfla ‘Suriye Vietnam olur’ diyerek Türkiye’ye gözdağı veriyor.

Cumhurbaşkanımız, Devlet Bey ve Fidan bakanımızın kamuoyuna taahhüdünde olduğu gibi YPG, 10 Mart Mutabakatı’na uymazsa uydururlar."