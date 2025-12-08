Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısından şaşırtan çıkış: 'Seyirciye güvenmiyorum'

Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yayınlanan bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Programda yaşanan ilginç bir an, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

ATV ekranlarında yayınlanan yarışmaya katılan Nesrin Ulus isimli yarışmacıya, 10 bin TL değerindeki dördüncü soru olarak “Hangisi Türkiye’dedir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Tac Mahal, Pisa Kulesi, Valens Su Kemeri ve Golden Gate Köprüsü yer aldı.





“SEYİRCİYE GÜVENMİYORUM”

Soruda kararsız kalan yarışmacı, seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin yanıtlarda yüzde 100 oranıyla “C şıkkı Valens Su Kemeri” yönünde oy kullandığı görüldü. Ancak Nesrin Ulus, karar vermeden önce stüdyoda dikkat çeken bir açıklamada bulunarak, “Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum” ifadelerini kullandı.





Kısa süre tereddüt yaşayan yarışmacı, buna rağmen cevabını “C şıkkı Valens Su Kemeri” olarak açıkladı ve soruya doğru yanıt verdi.

Genç yarışmacı, yarışmadan 100 bin TL ödül ile ayrılırken, seyirciye yönelik sözleri sosyal medyada yoğun şekilde konuşulan anlar arasında yer aldı.