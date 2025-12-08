İmamoğlu’nun davasında hedef gösterilerek Kahramanmaraş’a atanmadan önce itiraz ettiği öğrenildi: Diplomanın ‘hâkimi’ kim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda “diploma davası” olarak bilinen ve İstanbul Üniversitesi’nden lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün üçüncü kez hâkim karşısına çıkacak.

23 Mart’tan bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu, davada ilk duruşmaya 12 Eylül’de çıktı. Mahkeme hâkimi, duruşmada İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın Çorlu Cezaevi’nden duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına izin verirken dava 20 Ekim’e ertelendi. 20 Ekim’deki ikinci duruşmada ise davanın hâkimi duruşmadan birkaç gün önce resmi izindeyken yerine bakan nöbetçi hâkimin duruşmayı küçük salona aldığı ortaya çıktı.

Duruşma başlamadan önce hâkim, salon değişikliğine giderek duruşmanın daha büyük bir salonda yapılmasını kararlaştırdı. Duruşma öncesi Silivri’ye gelen avukat ve gazetecilerin büyük bir bölümü jandarma tarafından içeriye alınmazken bu duruma tepki gösteren İmamoğlu’nun avukatları, savunma yapmayacaklarını açıkladı. Hâkimin talimatıyla salona getirilen İmamoğlu da savunma yapmayı reddetti. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı 8 Aralık’a erteledi. Aynı celsede savcılığın itirazı üzerine mahkeme, önceki ara kararından dönerek Pehlivan’ın SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmasına da izin vermedi.

BUGÜN YÖNETEBİLİR

Dosyaya bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi; duruşmadan sızdırılan görüntülerle birlikte duruşma salonu ve SEGBİS kararları nedeniyle iktidara yakın bazı mecralarda adı açık şekilde yazılarak hedef gösterildi. Söz konusu hâkim, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 28 Kasım’da yayımlanan son yetki kararnamesi kapsamında ise Kahramanmaraş’a atandı. Hâkimin, kararname yayımlanmadan yalnızca üç gün önce kendisini hedef gösteren yayınlarla ilgili suç duyurusunda bulunduğu da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, hâkimin atama kararına itiraz ettiği ve itiraz sonucunun beklenmesi kapsamında bugün yapılacak duruşmayı yönetebileceği belirtildi.