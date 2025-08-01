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AKP’li Şamil Tayyar: ‘Demirtaş'ın tahliyesi arzu ediliyorsa yasal düzenlemeye ihtiyaç yok, ertesi gün de bırakılabilir’

AKP’li Şamil Tayyar: ‘Demirtaş'ın tahliyesi arzu ediliyorsa yasal düzenlemeye ihtiyaç yok, ertesi gün de bırakılabilir’

1.08.2025 23:56:00
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Haber Merkezi
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AKP’li Şamil Tayyar: ‘Demirtaş'ın tahliyesi arzu ediliyorsa yasal düzenlemeye ihtiyaç yok, ertesi gün de bırakılabilir’

AKP’li Şamil Tayyar, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için yasal düzenlemeye gerek olmadığını belirterek “Ertesi gün de bırakılabilir” dedi. Demirtaş’ın serbest bırakılmasının siyasi bir tercih olduğunu söyleyen Tayyar, Öcalan’ın bu konuda olumsuz etkisi olduğunu iddia etti.

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Terörsüz Türkiye" sürecinde serbest kalma ihtimaliyle ilgili Medya Kritik programında konuşan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar “Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi arzu ediliyorsa bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yok aslında? Ertesi gün de bırakılabilir, 3 gün sonra da." diyerek "Bunun siyasi bir tercih olduğunu, bunda Öcalan'ın da negatif etkisinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

Tayyar, sözlerinin devamında “Öcalan'ın Demirtaş'a şaşı baktığını, DEM Heyeti'nin mümkün olduğunca ondan uzak kalması talimatı verdiğini, ilişkilerin çok arzu edilecek şekilde gelişmediğini görüyoruz. Tutanaklardan edindiğimiz intiba da o” ifadelerini kullandı.

“Demirtaş'ın Kürt seçmen üzerinde çok ciddi bir ağırlığı var." diyen Tayyar "Bu potansiyelin kontrol dışı gelişmelere yol açabileceği kaygısıyla Abdullah Öcalan'ın, onun bir aktör olarak sahaya çıkmasından çok hoşnut kalmadığını görüyoruz. Bunun çok doğru olmadığı kanaatindeyim” dedi.

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